Greve dos roteiristas de Hollywood chega ao fim; veja o que muda

A greve dos roteiristas de Hollywood chegou ao fim, após 148 dias de paralisação, a segunda maior da história. A novidade já estava valendo desde a meia-noite desta quarta-feira (27) e libera roteiristas do mercado norte-americano a voltarem ao trabalho. A WGA (Associação de Escritores da América, na sigla em inglês) negociou com diversos estúdios para conquistar melhores condições de trabalho, pagamentos mais justos e outros benefícios a roteiristas de todo tipo de programa, seriados e filmes – sejam produções para o cinema ou até mesmo lançados em streaming, como Netflix , HBO Max ou Amazon Prime Video e TV.

Ao todo, o acordo envolveu um investimento de US$ 233 milhões, além de US$ 86 milhões em bônus da AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers). Entre as melhorias estão pagamentos adicionais de acordo com o sucesso do seriado ou filme, número mínimo de roteiristas na equipe e limitações sobre o uso de inteligência artificial na produção de textos. A greve afetou todo tipo de produção roteirizada, paralisou desenvolvimento de filmes e seriados e também adiou diversas estreias. Vale lembrar, contudo, que a greve dos atores de Hollywood continua e não tem previsão para acabar.

Greve dos roteiristas de Hollywood chega ao fim nesta quarta-feira (27) — Foto: Reprodução/Gabriel Bouys/AFP

Inteligência artificial com regras

O ponto envolvendo inteligência artificial era um dos mais pleiteados pela associação e seus mais de 11 mil roteiristas associados. Com as novas regras, a partir do acordo inédito, fica restrito que textos já produzidos não sejam reescritos por IA e também não podem ser a fonte primária da produção envolvendo seriados, shows e filmes. Um texto gerado por inteligência artificial não poderá ser usado como crédito no lugar dos escritores originais.

Um roteirista, contudo, está livre para utilizar inteligência artificial para produzir seu trabalho, desde que isso seja acordado em contrato por todas as partes envolvidas – produção e estúdio. Os estúdios, contudo, não podem exigir que softwares de IA, como o ChatGPT, sejam parte do trabalho de escrita.

Regras incluem limitação em ferramentas de IA, como ChatGPT — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Número mínimo de profissionais e ganhos

Agora há regras claras e registradas sobre o mínimo de equipe, para que o trabalho flua de forma mais justa e menos pesado para todas as partes. Uma série com 13 episódios, por exemplo, precisa ter, no mínimo, seis escritores. Um seriado com seis episódios precisa ter, no mínimo, três roteiristas. O acordo prevê que existam programas com roteiristas que trabalham sozinhos, mas tudo tem que ser definido previamente em contrato. Programas como The White Lotus e Big Little Lies, da HBO, são exemplos deste formato.

Os escritores também vão receber bônus de acordo com a audiência de um programa. Os números de audiência, aliás, antes eram secretos – agora serão informados às equipes de produção. Se determinada série tiver 20% ou mais de espectadores no primeiros 90 dias de estreia, os roteiristas vão receber um bônus que varia entre US$ 9 mil e US$ 16,4 mil. Ele pode chegar a até US$ 40 mil em casos de filmes com orçamento de US$ 30 milhões, por exemplo. Essas novidades, porém, só entram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024 e não afetam produções deste ano.

Por ora, a greve dos atores, iniciada em junho, vai continuar até que um acordo entre estúdios e associação do sindicato dos atores (SAG-AFTRA) seja firmado. Ainda que o trabalho de roteiros de filmes e séries já possa ser retomado, as produções devem continuar paralisadas enquanto esta segunda greve não for resolvida.