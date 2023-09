Grupo usa IA para resumir conversas do Telegram e viraliza; entenda como é possível

Um bot capaz de resumir conversas de chats em grupo no Telegram viralizou no X, antigo Twitter , na última semana. Em uma publicação feita no microblog, o usuário @kaliel contou que um amigo seu criou o robô de inteligência artificial (IA) para fazer um resumo dos papos do grupo a cada hora — assim, todos os membros do chat conseguem acompanhar a conversa mesmo quando não estão participando ativamente das discussões.

Até o momento, o tuíte já acumula mais de 283 mil visualizações e cerca de 3.000 curtidas. Vale dizer que a publicação também foi compartilhada pela página @memestwitter no Instagram, onde acumula quase 55 mil curtidas e mais de 650 comentários. A seguir, entenda como foi possível criar o robô de resumo no mensageiro e conheça algumas plataformas que podem simplificar o uso de bots no Telegram.

Telegram: bot que faz resumo de conversas em grupo faz sucesso no Twitter; entenda como ele funciona — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Diferentemente do WhatsApp, o Telegram permite que usuários criem novos bots para usar no app. Para isso, no entanto, é necessário algum conhecimento em programação. Por exemplo, é possível usar o ChatGPT para criar o robô de resumo do mensageiro, mas, antes, é preciso saber um pouco sobre a linguagem Python e Flask - que podem ser complicadas para quem não entende muito de programação.

Também é preciso registrar o novo bot no @BotFather do Telegram e ter acesso à API do mensageiro e do ChatGPT. Em linhas mais gerais, o processo de desenvolvimento do robô de resumo requer a criação inicial de um bot bem básico, capaz apenas de responder mensagens no Telegram. Depois, é necessário aprimorar as respostas do robô para permitir que, na sequência, ele seja capaz de compreender os assuntos tratados no chat para conseguir criar um resumo.

Apesar de parecer algo simples na teoria, o passo a passo, na prática, requer atenção e conhecimento prévio em programação. No entanto, depois que o robô for criado, é possível aprimorá-lo cada vez mais e adicionar o processamento de outros tipos de mensagens além do texto - é possível, por exemplo, usar o bot para resumir o conteúdo de vídeos recebidos pelo mensageiro, ou, então, do que foi falado em um áudio.

Por sorte, atualmente, alguns programas disponíveis na web podem simplificar a criação dos robôs no app de mensagens. Um deles é o Pipedream, que permite, entre outras coisas, que usuários conectem diferentes softwares e criem novos bots. Com a plataforma, é possível conectar a API do chatbot da OpenAI ao bot do Telegram para que ele gere imagens, classifique itens em categorias e até faça os resumos das conversas, por exemplo. Além dele, plataformas como o Summarize ainda vão além, permitindo que usuários utilizem o bot para resumir o conteúdo de um vídeo do YouTube que foi recebido em um grupo no Telegram, por exemplo.