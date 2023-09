GTA 6 vai ganhar lançamento? Entenda novo rumor sobre anúncio do jogo

GTA 6 é um dos títulos mais aguardados da indústria de jogos atualmente e, por isso, um dos principais alvos de rumores também. O mais novo deles indica que sua revelação seria feita em outubro deste ano, com lançamento para outubro de 2024. A informação vem de uma suposta mensagem de voz do CEO Strauss Zelnick da Take Two Interactive , empresa mãe da Rockstar Games . No entanto, muitos usuários acreditam que a mensagem seja falsa. GTA 6 por enquanto não possui data de lançamento ou plataformas confirmadas, mas é esperado que ele sai para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC.

Rumores sobre revelação de GTA 6 indicam que jogo seria mostrado em outubro deste ano e lançado em 2024, porém informação pode ser falsa — Foto: Divulgação/Rockstar

O áudio em questão apareceu em várias redes sociais, como no Twitter (X). Na suposta mensagem, o CEO da Take Two Interactive conversa com alguém sobre o ano fiscal de 2025 (entre abril de 2024 e março de 2025). Ele comenta que o próximo Grand Theft Auto será lançado durante o período e que esperam que uma alta porcentagem das reservas líquidas de US$ 8 bilhões (em torno de R$ 39,3 bilhões) venham do jogo. A mensagem é encerrada dizendo: "Então com sorte tudo irá como planejado e a estratégia para VI (GTA 6) irá seguir da maneira que esperamos. E, sim, isso é tudo que tenho a dizer sobre isso".

Áudio pode ser sido gerado por inteligência artificial

Em ocasiões anteriores, o CEO da Take Two Interactive já havia comentado que esperam por um grande ano fiscal de 2025, com um aumento de ganhos de US$ 8 bilhões, o que parece praticamente uma confirmação do lançamento de GTA 6 durante esta janela. A mensagem de voz no entanto levantou muitas suspeitas entre jogadores. Muitos questionaram a forma como o assunto foi abordado, na qual se falava casualmente sobre nomes e datas de lançamentos sem preocupação sobre a informação vazar.

Outros apontaram que a mensagem parece ter sido gerada por uma inteligência artificial, através de tecnologias como áudio Deepfake, que são capazes de clonar vozes a partir de clipes já existentes como fonte. Essa possibilidade é especialmente convincente pela voz do áudio falar o nome do jogo, GTA 6, como "GTA VI", com os sons das letras V e I em inglês, ignorando que formam o número seis em algarismos romanos.

Um ponto que tem dado um pouco de credibilidade ao rumor é que, em todo lugar onde o áudio é postado, ele está sendo derrubado por reivindicações de DMCA (lei sobre direito autoral dos EUA). No passado, muitas informações tiveram sua veracidade comprovada quando as empresas desenvolvedoras emitiram reivindicações de DMCA para tirar o conteúdo vazado do ar. Neste caso, porém, pode ser tudo parte de um truque para que usuários concluam que a remoção do áudio significa que ele é real.

Apesar de toda a confusão, uma revelação de GTA 6 no final deste ano não seria algo improvável se o game for mesmo ser lançado em 2024. O título, que já sofreu com um grande vazamento de gameplay em setembro de 2022, ainda não foi nem mesmo oficialmente anunciado. A Rockstar Games por enquanto apenas confirmou que o próximo capítulo da série está em desenvolvimento, sem um anúncio oficial ou maiores detalhes.

Com informações de Game Rant, Sportskeeda

