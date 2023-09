Henry Sugar, de Wes Anderson e com Cumberbatch, ganha estreia e trailer

O filme curta-metragem A Maravilhosa História de Henry Sugar, o mais novo trabalho do diretor indicado ao Oscar Wes Anderson, ganhou seu primeiro trailer oficial nesta quinta-feira (14). Com data de lançamento marcada para o dia 27 de setembro na Netflix , a produção, estrelada por Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes, é uma adaptação do conto homônimo de Roald Dahl. A prévia mostra o personagem-título, um homem rico que descobre um guru capaz de ver através de objetos e prever o futuro com a ajuda de um livro.

Com apenas 39 minutos de duração, o filme segue no formato de curta-metragem e estreou oficialmente no 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza. Além disso, o projeto ainda terá uma breve exibição em cinemas selecionados antes de desembarcar no streaming.

Longa é estrelado por Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

O enredo de A Maravilhosa História de Henry Sugar segue o personagem-título (Cumberbatch), um homem rico de 41 anos que gosta de apostar. Certo dia, no entanto, ele descobre um guru que é capaz de ver sem usar os olhos e que consegue também prever o futuro. A partir desta descoberta, o protagonista aproveita esta chance para lucrar ainda mais aprendendo a técnica e trapaceando nos jogos de cartas. Vale lembrar também que o projeto ainda traz uma variedade de outras histórias de personagens secundários.

Além de Cumberbatch e Fiennes nos papéis principais, o elenco de A Maravilhosa História de Henry Sugar traz outros grandes nomes do cinema, como Ben Kingsley (O Ditador), Dev Patel (Quem Quer Ser um Milionário?), Richard Ayoade (Submarino), Rupert Friend (Orgulho e Preconceito), Saif Mohsen (Clonaram Tyrone!) e mais.

Confira o trailer oficial de A Maravilhosa História de Henry Sugar:

Com informações de IMDb e Netflix

