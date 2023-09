Horizon Forbidden West é anunciado para PC

Horizon Forbidden West : Complete Edition deve chegar para PC no início de 2024, via Steam e Epic Games Store . A informação foi revelada por Mathijs de Jonge, diretor do game da Guerrilla Games , em uma publicação no PlayStation Blog. Além disso, a nova edição também estará à venda para PlayStation 5 ( PS5 ) a partir de 6 de outubro e incluirá o jogo base, a expansão Burning Shores e vários extras.

Nesse projeto, a Sony está contando com a colaboração da Nixxes Software, uma desenvolvedora adquirida pela empresa em 2021. Por sinal, vale destacar que o tempo de espera pela versão de PC de Horizon Forbidden West não será tão longo quanto ocorreu com Horizon Zero Dawn, cuja adaptação demorou mais de três anos após o lançamento inicial para PS4. Veja, a seguir, mais sobre o assunto.

Edição Completa Horizon Forbidden West chega em outubro para PS5 e em 2024 para PC; a sequência traz melhorias em gameplay — Foto: Reprodução/Steam

Horizon: Forbidden West é a continuação de Horizon Zero Dawn (2017) e se passa seis meses após os eventos do jogo anterior. A história segue Aloy, uma guerreira da tribo Nora, enquanto ela desbrava o Oeste Proibido para restaurar a biosfera e derrotar a ameaça da Red Blight, uma praga que está devastando o mundo pós-apocalíptico e causando tempestades perigosas. Durante a jornada, usuários precisam encontrar as melhores armas e armaduras para lidar com os inimigos, além de descobrir mais sobre a verdade deste mundo dominado pelo caos.

O game aprimora todos os elementos de exploração e combate, mas sem deixar de lado o estilo característico da série. A Edição Completa do jogo para PC e PS5 terá o DLC Burning Shores e vários extras, como um livro de arte digital, trilha sonora e itens dentro do game. Abaixo, confira todos os conteúdos inclusos no pacote:

Horizon Forbidden West conta as novas aventuras de Aloy no Oeste Proibido; game também está disponível no PS4 — Foto: Reprodução/Steam

Horizon: Forbidden West

DLC Burning Shores

Trilha sonora digital

Livro de ilustrações digital

História em quadrinhos digital Horizon Zero Dawn Vol. 1: A Águia Solar

Itens de jogo:

Pose e pintura facial exclusivas do Modo Fotografia

Itens de jogo desbloqueados ao avançar na história:

Traje de Brutamonte Elite Carja e Arco Curto de Brutamonte Carja

Traje Trovejante Elite Nora

Estilingue Trovejante Nora

Peça “Garraveloz Alfa” de Ataque das Máquinas

Pacote de recursos

O preço de Horizon Forbidden West: Complete Edition no Brasil ainda não foi divulgado. Atualmente, a Edição Padrão do jogo custa R$299,90 para PS4 e R$349,90 para PS5 na PlayStation Store. Além disso, assinantes da PS Plus Extra ou Deluxe podem acessar o título sem custos adicionais.

