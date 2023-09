IFA 2023: veja os anúncios mais importantes da feira de tecnologia

A IFA 2023, feira tecnológica que aconteceu entre 1º e 5 de setembro em Berlim, Alemanha, trouxe novidades tecnológicas de empresas de renome, como Lenovo , Philips e JBL . Criado no ano de 1924, o evento é considerado o maior do ramo de tecnologia na Europa, sendo visto por fabricantes do mundo todo como uma oportunidade para lançar novos produtos e fazer anúncios importantes. Em 2023, estão entre os destaques o monitor 3D da Lenovo, um celular que vira bolsa e as primeiras câmeras inteligentes lançadas pela Philips. A seguir, veja as principais novidades da IFA neste ano.

IFA é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo — Foto: Divulgação/IFA

Notebook gamer e óculos smart da Lenovo

Durante a conferência da Lenovo no IFA, realizada no dia 1º de setembro, a empresa lançou o novo notebook gamer Legion 9i e os óculos inteligentes Legion Glasses. O mais novo laptop da empresa destaca-se por conter um sistema de resfriamento líquido, tela de 16 polegadas com resolução 3.200 x 2.000 e um painel mini LED. O dispositivo também conta com chip LA-2, que, de acordo com a empresa, tem tecnologia para manter a taxa de FPS alta durante as sessões de jogos.

Além disso, o Legion 9i traz entre as suas configurações uma placa de vídeo RTX 4090, da Nvidia, e um processador Intel Core 9 de 13º geração.

Lenovo Legion 9i tem tela com alta resolução e processador Core i9 da Intel — Foto: Divulgação/Lenovo

Os Legion Glasses, por sua vez, são capazes de projetar as imagens de um game em suas lentes a uma resolução de 1.080p. Pensando em performance, o produto foi fabricado com tela de micro-OLED, que oferece maior durabilidade e eficiência. Apesar de ter sido desenvolvido para funcionar em conjunto com o novo console portátil Legion Go, o dispositivo também pode ser conectado ao celular, tablet e notebook via cabo USB-C integrado de 1,2 metros.

De acordo com a Lenovo, ambos os lançamentos poderão ser adquiridos a partir do mês de outubro. Quanto aos valores, o notebook Lenovo Legion 9i terão preço de US$ 4.399, o que equivale a cerca de R$ 21 mil, e os Legion Glasses custarão US$ 329, cerca de R$ 1.625. Importante lembrar que os valores correspondem apenas à conversão direta, sem levar em consideração possíveis impostos e taxas relativas à importação.

Lenovo Legion Glasses também foram anunciados como óculos de tela micro-OLED para usar com o dispositivo — Foto: Divulgação/Lenovo

Console portátil Lenovo Legion Go

O Legion Go completa a trinca de lançamentos da Lenovo voltados para o público gamer. Apresentado no dia 31 de agosto, enquanto a IFA estava aberta apenas à imprensa, o Legion Go é o novo console portátil, que promete concorrer com o Steam Deck, da Valve, e o ROG Ally, da Asus. O dispositivo é equipado com Windows 11, processador AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB de memória RAM no padrão LPDDR5X e uma tela de 8,8 polegadas, com resoluções de até 2.560 x 1.600 pixels a 144 Hz de taxa de atualização.

Um dos principais atrativos do Legion Go são os controles destacáveis, situados na lateral do dispositivos. Batizados de Legion TrueStrike, os joysticks se assemelham aos controles Joy-Con do Nintendo Switch. Eles têm tecnologia Hall Effect, usada para aumentar a precisão do analógico, e que reduz o ponto morto das manetes (Dead Zones) e incidência do Drift (quando os controles efetuam comandos por conta própria).

Ainda que não haja previsão de lançamento no Brasil, o produto deve chegar aos Estados Unidos em outubro deste ano, a um preço sugerido de US$ 699 (em torno de R$ 3.479, sem impostos). O Legion Go deve contar com versões de 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Novo console portátil da Lenovo, Legion Go roda Windows 11 e permite remover os controles nas laterais — Foto: Divulgação/Lenovo

Monitor Lenovo 3D que não exige uso de óculos

Possivelmente o lançamento que mais tenha chamado a atenção durante a IFA, o ThinkVision 27 3D é o novo monitor da Lenovo, que exibe a experiência visual 3D sem o auxílio de óculos tridimensionais. Apresentado na última sexta-feira (1º), o dispositivo utiliza o rastreamento ocular e a projeção de duas imagens independentes para criar uma exibição de tela estereoscópica - ou seja, tridimensional.

Além de dispensar a utilização de qualquer periférico para criar uma percepção 3D, o ThinkVision conta com um excelente painel 4K de 27 polegadas que fornece resolução 3.840 x 2.160 pixels em 2D, 1.920 x 2.160 no modo 3D, relação de contraste de 1.000:1, brilho de 310 nits, ângulos de visão de 178º e ampla gama de cores. Como um dos poucos pontos negativos, o dispositivo possui apenas 60 Hz de taxa de atualização, o que é considerado baixo para rodar jogos exigentes.

O ThinkVision também possui alto-falantes integrados, suporte de câmera modular, uma DisplayPort 1.4, duas HDMI 2.1, uma saída de áudio e conexão Ethernet RJ45, 1 acoplamento USB-C e quatro portas de dados USB. O produto ficará disponível para compra a partir de fevereiro de 2024 e terá um preço de US$ 2.999, o que equivale a R$ 14.930 na cotação atual e sem impostos.

O monitor ThinkVision não necessita do auxílio de óculos 3D para exibir conteúdo tridimensional — Foto: Reprodução/Tweak Town

Caixas de som da JBL com Alexa integrada

Na última quinta-feira (30), foi a vez da JBL anunciar a sua nova linha Authentics de caixas de som durante a IFA. Com o diferencial de serem as primeiras a terem os assistentes virtuais Alexa e Google Assistente integrados, as novas caixas, JBL Authentics 200, 300 e 500, têm o visual retrô inspirado no modelo L100 da década de 1970 - ou seja, bem diferente da aparência moderna das outras linhas da fabricante.

De acordo com o com o site The Verge, o feito de colocarem os assistentes da Amazon e do Google para funcionarem simultaneamente é inédito e ocorre graças ao software integrado Multi-Agent Experience (MAX). O programa harmoniza a atuação de ambas as inteligências artificiais para que coexistam sem que uma interrompa a atuação da outra durante um comando de voz. Para que isso aconteça, o usuário precisará definir, ao configurar a JBL Authentics, qual IA será responsável por cada aparelho inteligente da casa.

JBL Authentics — Foto: Divulgação/JBL

Em questão de som e alcance, os modelos possuem algumas diferenças. A JBL Authentics 500 é o modelo mais potente dos 3, equipada com três tweeters de 1 polegada, três caixas woofer de médio alcance e um subwoofer de 6,5 polegadas. A JBL Authentics 300, por sua vez, é a única caixa portátil da linha, possuindo uma bateria com autonomia de até 8 horas de reprodução contínua. Já a JBL Authentics é marcada pela versatilidade, sendo indicada pelo fabricante para qualquer ambiente. Ela conta com dois tweeters de 1", um woofer de 5" e um radiador passivo de 6".

A linha completa será lançada no dia 15 de setembro na Europa e no dia 17 do mesmo mês na América do Norte. Os preços sugeridos para os modelos da JBL Authentics variam de US$ 329,99 (R$ 1.630, de acordo com a cotação atual) e US$ 699,99 (R$ 3.458).

Caixas de som JBL Authentics — Foto: Divulgação/JBL

Câmera de segurança inteligente da Philips

Outro destaque do IFA 2023 foi o lançamento da Hue Secure, a primeira linha de câmeras de segurança inteligente da Philips. A fabricante apresentou dois modelos: um para ser usado em qualquer superfície da casa ou escritório, e outro maior, com holofote acoplado, para fixar em paredes externas.

Ambas as versões possuem resolução Full HD (1080p), microfones integrados, para captação de áudio de forma bidirecional, e suporte para visão noturna. Os dispositivos também contam com detecção de movimento e criptografia de ponta a ponta, que evita que as imagens sejam obtidas por terceiros.

Philips Hue Secure — Foto: Divulgação/Philips

O uso dos dispositivos será feito a partir de um plano de assinatura - que pode ser básico, por US$ 3,99 por mês para cada câmera instalada, ou "Plus", por US$ 9,99 mensais para cada unidade. O que os diferencia é a capacidade de armazenagem de imagens de cada um. No caso do plano mais simples, os usuários podem ter acesso a 30 dias de histórico de vídeo, enquanto a versão mais completa fornece suporte para até 60 dias.

A previsão é que a versão da câmera Philips Hue Secure para uso interno esteja disponível nas lojas dos Estados Unidos e da Europa entre setembro e novembro de 2023 por US$ 199,99, o equivalente R$ 995 em cotação atual e sem contar impostos. Já o modelo para uso externo só será lançado oficialmente no primeiro trimestre de 2024, a um preço sugerido de US$ 349,99 (R$ 1742). Ainda não há previsão para lançamento no Brasil.

Câmera de segurança da Philips Hue Secure pode ter luz própria — Foto: Divulgação/Philips

Celular que vira bolsa

A fabricante chinesa Honor também chamou atenção durante a IFA 2023 com o Magic V Purse, um celular dobrável que pode se transformar em uma bolsa. Para emular o acessório de moda, o aparelho conta com alças acopláveis, que possibilitam levar o telefone na mão ou no ombro, e uma tela dobrável com tecnologia Always-On-Display e cria a sensação de estampa em movimento.

O Magic V Purse também é um dos poucos celulares dobráveis do mundo que é invertido, ou seja, quando dobrado, o display fica para o lado de fora ao invés de ficar para dentro, como é mais usual. Fechado, o dispositivo tem apenas 9,9 mm de espessura, o que o torna o telefone dobrável mais fino do mundo. Outro diferencial é que o aparelho foi projetado com foco no meio-ambiente e tem materiais de origem sustentável, como o couro vegano.

De acordo com o site Cnet, Magic V2 estará à venda em partes da Europa e no Reino Unido ainda este ano. Apesar da empresa ainda não ter divulgado quanto o aparelho custará fora da China, por lá, o dispositivo custa a partir de 8.999 yuans (cerca de R$ 6.113, em cotação atual).