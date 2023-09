Imposto de Renda 2023: consulta do 5º lote da restituição é liberada; veja

A consulta ao 5º lote do Imposto de Renda 2023 foi liberada nesta sexta-feira no site da Receita Federal. O último repasse irá restituir R$ 1,96 bilhões a 1,6 milhão de contribuintes. O pagamento será realizado em 29 de setembro e a maioria dos contribuintes não tem prioridades legais. Vale lembrar que não há horário certo para que o pagamento seja feito. No balanço das declarações de Imposto de Renda 2023, 1,95 milhão de declarações foram retidas em malha fina, 3,1% do total entregue. A seguir, o TechTudo ensina como consultar se você vai receber a restituição no último lote.