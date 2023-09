Instagram caiu? Rede social apresenta instabilidade nesta terça

Como desativar o Instagram pelo celular? Confira no Fórum do TechTudo

No Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no buscador, diversas pesquisas sofre o assunto tiveram pico de interesse. Buscas como "ocorreu um erro inesperado", " instabilidade Instagram, "Instagram fora do ar hoje", "problemas no instagram hoje 2023" tiveram aumento repentino na última hora no buscador.