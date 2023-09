Instagram sem anúncios? Isso pode ser possível com nova versão paga do app

O Instagram e o Facebook podem ganhar uma versão paga e sem anúncios. O rumor foi divulgado na última semana pelo jornal New York Times, que teria conversado com três pessoas ligadas à Meta , sob condição de anonimato. Segundo o portal, a medida surge para tentar solucionar questões relacionas à União Europeia (UE) e sua preocupação quanto à coleta de dados de usuários para exibição de anúncios. A principal hipótese é que as versões pagas cheguem apenas ao continente europeu.

Segundo informações do New York Times, os usuários que optassem pelas versões pagas do Instagram e do Facebook deixariam de ser impactados pela publicidade direcionada nos apps da companhia - o que evitaria o rastreamento de anúncios e transferências de dados desses indivíduos. Ainda não se sabe quanto essas versões custariam e quando seriam lançadas.

Ainda de acordo com o portal, as versões gratuitas do serviço com exibição de propaganda continuariam valendo para os usuários que não quisessem arcar com a inscrição paga dos apps. Até o momento, a Meta não comentou o rumor.

Meta e União Europeia

Nos últimos meses, a Meta e a União Europeia têm travado verdadeiras batalhas em função da coleta de dados de usuários. No início do ano, inclusive, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda multou a companhia de Mark Zuckerberg em US$ 1,3 bilhão (quase R$ 6,5 bilhões) pela transferência de dados de usuários europeus para os Estados Unidos. A comissão justificou a medida afirmando que a Meta não foi capaz de “adereçar os riscos para os direitos e liberdades fundamentais” dos cidadãos da UE.

Mais recentemente, o lançamento do Threads foi adiado na Europa por conta de preocupações da UE quanto à regulamentação do serviço. Como destacou o site especializado The Verge, o novo plano de assinatura do Facebook e do Instagram deixaria de exibir anúncios e poderia surgir como uma alternativa da Meta para tentar encerrar essas questões com os reguladores da União Europeia.

