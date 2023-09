A Intel anunciou, nesta terça-feira (19), o conceito de um PC com inteligência artificial equipado com o novo processador Intel Core Ultra, chamado Meteor Lake. Revelado inicialmente em junho deste ano , o chip representa uma linha mais poderosa da fabricante, trazendo uma NPU (unidade de processamento neural, em tradução livre) para garantir aceleração de IA com maior eficiência energética.

De acordo com o CEO da Intel, Pat Gelsinger, "a IA vai fundamentalmente transformar, remodelar e reestruturar a experiência do PC, liberando a produtividade e a criatividade pessoais por meio do poder da nuvem e do PC trabalhando juntos". Este e outros anúncios foram feitos durante o primeiro dia do Intel Innovation, evento da empresa realizado em San Jose, na Califórnia. O TechTudo está nos Estados Unidos e traz a seguir mais detalhes.

Intel anuncia PC com inteligência artificial e chips Core Ultra — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

PC com IA e Intel Core Ultra

Um dos grandes anúncios da Intel no primeiro dia de Intel Innovation foi o conceito de um PC com inteligência artificial. A empresa não deu todos os detalhes de como será o computador em si, mas sabemos que ele é baseado no novo processador Intel Core Ultra, revelado ao público em junho deste ano. Segundo a fabricante, trata-se de um ponto de inflexão na linha de processadores da marca.

O chip traz uma NPU (neural processing unit, ou unidade de processamento neural) e a tecnologia Intel 4 para entregar uma maior eficiência energética no processamento de inteligência artificial. Além disso, há uma GPU integrada da linha Intel Arc, mas o foco aqui não é o processamento gráfico, e sim as capacidades de performance e eficiência. Os novos Intel Core Ultra chegam ao mercado em 14 de dezembro.

A empresa demonstrou algumas aplicações da IA na prática. Em uma delas, o computador foi capaz de gerar trechos de uma música no estilo da cantora Taylor Swift, com processamento local. No segundo exemplo, o PC gerou uma imagem com base em uma descrição, de forma similar ao que já vemos em outros softwares de IA. Os computadores equipados com Intel Core Ultra também terão suporte ao Wi-Fi 7 e à interface Thunderbolt 4.

Intel Core Ultra em detalhe — Foto: Divulgação/Intel

O diretor de operações (COO) da Acer, Jerry Kao, mostrou um pouco do que será um notebook da marca com o novo Intel Core Ultra, o Acer Swift. Segundo ele, as duas empresas estão trabalhando em conjunto para desenvolver um conjunto de softwares que aproveite o potencial dos chips Core Ultra.

Foi revelado um recurso capaz de acessar qualquer informação que o usuário possa ter visto na tela do PC. Segundo a empresa, todas as imagens e textos são criptografados e armazenados de forma local. Um chatbot chamado Ask Rewind é capaz de responder a diversas perguntas sobre as informações pessoais do usuário. A empresa garante que não há motivos para preocupações com segurança e privacidade, já que os dados são criptografados e processados localmente, sem acesso à internet.

O PC com IA será capaz de ajudar o usuário em chamadas de vídeo. Em uma demonstração realizada por Pat durante o evento, o computador avisou quando ele foi chamado por uma pessoa à sua direita, e então o CEO da Intel se ausentou por alguns segundos da ligação. Quando ele retornou, o computador havia feito um resumo de tudo que ele perdeu, incluindo tradução de todo o conteúdo do francês.

Nova geração do Intel Xeon

Ao longo da conferência de abertura do evento também foram revelados detalhes da quinta geração dos processadores Intel Xeon, voltados para computadores poderosos que lidam com grande carga de trabalho. Com lançamento também em 14 de dezembro, os chips chamados Emerald Rapids trazem avanços em eficiência energética e performance. São 288 núcleos dedicados exclusivamente ao gerenciamento de energia.

Intel Xeon de quinta geração chega em 14 de dezembro — Foto: Divulgação/Intel



Outros anúncios

A conferência de abertura do Intel Innovation 2023 foi bem voltada para inteligência artificial. Além do PC com IA, foram demonstradas diversas parcerias da empresa neste campo, incluindo inovações que podem ajudar atletas e outros profissionais. Também foram apresentadas evoluções pensadas no futuro da computação, incluindo prévias das próximas gerações de produtos da Intel.

*O jornalista viajou para San Jose a convite da Intel.

