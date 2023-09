Intel anuncia Thunderbolt 5 com suporte a dois monitores 6K de 540 Hz

Embora alterações mais contidas tenham sido observadas no lançamento do Thunderbolt 4, a Intel fez questão de realizar um upgrade significativo ao desenvolver o Thunderbolt 5. Isto porque a quarta geração de cabos e conectores da fabricante oferece uma largura de banda que chega no máximo a 40 Gb/s. Já o novo padrão de conectividade oferece no mínimo 80 Gb/s de largura bidirecional e, com bandwidth boost acionado, pode fornecer até 120 Gb/s para uso intensivo de vídeo.