iOS 17: Apple lança atualização para corrigir falha de segurança no sistema

O iOS 17 ganhou sua primeira atualização poucos dias após o lançamento oficial, ocorrido na última segunda-feira (18). A Apple disponibilizou a primeira atualização de segurança com certa urgência, uma vez que a atualização que corrige vulnerabilidades criticas à proteção dos celulares iPhone . A medida foi tomada por conta de uma falha na segurança relatada em versões anteriores do software. A empresa recomenda que todos os usuários instalem a nova versão do sistema em seus iPhones o quanto antes. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

iOS 17 recebe sua primeira atualização de segurança poucos dias após seu lançamento — Foto: Divulgação/Shutterstock

A atualização corrige três vulnerabilidades críticas, que foram corrigidas após a Apple receber relatos de que elas estavam sendo exploradas em versões anteriores ao iOS 16.7. O mesmo problema foi corrigido no iPadOS, que também recebeu uma nova versão similar à do iOS. Aos usuários que adquirirem os novos iPhones, sendo o iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max no lançamento, é recomendado que o sistema operacional seja atualizado imediatamente.

A Apple não divulgou muitos detalhes sobre qualquer uma dessas vulnerabilidades ou a forma que elas foram exploradas. A empresa atrasou a divulgação destes detalhes até que o maior número possível de usuários tenha atualizado seus dispositivos, evitando outros ataques futuros do mesmo tipo.

iOS 17.0.1 está disponível para todos os usuários do iOS 17 — Foto: Leone Ferreira/TechTudo

As informações sobre esses problemas de segurança evidenciam uma falha de kernel (o “núcleo” de um sistema operacional), que, segundo a Apple, poderia ser utilizada para que um invasor pudesse explorar o sistema do iPhone ou iPad de maneiras ilegais. Outra falha eliminada foi a de segurança de apps instalados, corrigindo uma brecha que permitia que um aplicativo malicioso ignorasse a validação da assinatura, fazendo com que ele ultrapassasse as restrições usuais.

A atualização do iOS 17.0.1 também corrige uma falha do WebKit, que pode permitir que conteúdo malicioso da web, como um link ou imagem, execute um código em seu sistema, assumindo o controle do iPhone.

Com informações de Apple, Forbes e LifeHacker.

