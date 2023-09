iOS 17 ganha data de lançamento; confira todas as novidades do sistema

A Apple anunciou nesta terça-feira (12) a data de lançamento do iOS 17 . O novo sistema operacional estará disponível para celulares compatíveis a partir de 18 de setembro. A divulgação foi realizada durante o evento “Wonderlust”, que também apresentou ao público o novo iPhone 15 . De forma geral, a atualização do sistema operacional é mais simples se comparada com o iOS 16, mas tem recursos que devem agradar usuários. As principais mudanças estão relacionadas à melhorias na comunicação, com novos recursos para os apps Telefone, Facetime e Mensagens. O NameDrop é outra função que também chama atenção. Ele funciona como um Airdrop de contatos que permite compartilhar números de telefone apenas encostando um iPhone ao outro. A seguir, confira mais detalhes sobre o iOS 17 e dicas de como aproveitar o novo sistema.

iOS 17 será lançado no dia 18 de setembro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Na tela inicial, a barra Dynamic Island promete facilitar o acesso a informações de apps em segundo plano. O usuário vai pode acompanhar o tempo de entrega de um delivery, a espera de um carro de aplicativo e acessar com praticidade as informações de um voo, por exemplo.

Outra função divulgada durante o evento são os novos serviços via satélite. Além da possibilidade de localizar contatos em diferentes partes do mundo, o aparelho também pode operar a função "Roadside Assistant". O recurso ajuda motoristas perdidos em estradas e sem sinal de celular. Ele permite que o usuário encontre uma área onde há sinal de satélite disponível para encontrar as informações que precisa ou pedir ajuda. Os recursos de satélite estão disponíveis de graça por dois anos no Iphone 15.

O recurso "poster" é outra novidades do iOS 17. A ferramenta permite editar a tela que aparece no aparelho quando um determinado contato liga para você. Os usuários vão podem mudar a foto, editar nome e adicionar emojis para identificar alguém.

O iMessage também ganhou melhorias em filtros e um botão que leva o usuário direto para a última mensagem lida. Além disso, agora o app terá suporte à localização e transcrição de áudio gravado. Com o recurso Check-in, é possível avisar pessoas previamente selecionadas quando chega a determinado lugar.

Outra novidade interessante do iOS 17 é o inédito aplicativo Journal, que funciona como um diário digital baseado em machine learning. A ideia é que o app ajude a criar e preservar memórias, envolvendo fotos, textos, áudios e até informações como localização, distância percorrida ou afins.

Quais iPhones vão atualizar para o iOS 17?

O iOS 17 será liberado para iPhones a partir do iPhone XS . Todos os modelos abaixo, incluindo o iPhone 8 e iPhone 8 Plus não poderão usufruir do novo sistema operacional móvel da Apple. Abaixo, veja a lista completa dos modelos de iPhone que receberão o update:

