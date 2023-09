iPad autografado por Steve Jobs pode ser leiloado por mais de R$ 50 mil

Um raro iPad original autografado por Steve Jobs em 2010, um ano antes de sua morte, pode ser arrematado por mais de US$ 10 mil (R$ 48.680 em conversão direta e sem impostos). A expectativa é da casa de leilões RR Auctions, empresa responsável pelos lances. No entanto, a última oferta feita até o momento da publicação deste texto foi no valor de US$ 12.974 (R$ 63.157,43). Além do iPad, um raro iPhone de 4 GB, um modelo da primeira geração do iPhone 8 GB e um cheque assinado por Steve Jobs também estão sendo leiloados.

Segundo a RR Auction, o iPad foi um presente de Jobs ao dentista havaiano Frank H. Sayre, que tratou o fundador da Apple de graça enquanto ele estava de visita pela ilha, em 2010. Apesar de Jobs ter pedido para pagar pelo tratamento, Sayre recusou a oferta. “Explicamos que tínhamos uma política de nunca cobrar dos visitantes da cidade qualquer tratamento de emergência”, disse o profissional à RR Auctions. Após ouvir sobre a política, Jobs riu e perguntou o que poderia fazer pelo dentista, que disse que gostaria, se possível, de um iPad autografado, para um leilão de arrecadação de fundos.

iPad autografado por Steve Jobs, fundador da Apple — Foto: Divulgação/RR Auction

Quem arrematar o eletrônico de modelo A1337 32GB Wi-Fi + 3G o receberá na caixa original, acompanhado de carregador, cabo USB e cabo para remover o chip. Além disso, há uma carta escrita por Sayre contando a história do iPad detalhadamente.

Além do iPad autografado, também está sendo leiloado o primeiro modelo de iPhone produzido, com 4 GB. O smartphone é raríssimo, visto que sua produção foi descontinuada apenas dois meses depois de lançamento devido a baixas vendas. Até o momento, o smartphone da Apple já recebeu oito ofertas, com a última no valor de US$ 17.717 (R$ 86.210,92).

Um modelo da primeira geração do iPhone com 8 GB também está em leilão. O celular vem na caixa de presente da Apple e nunca foi aberto. O dono explica que recebeu o aparelho como um presente no começo de 2008, mas, como preferia modelos Razr, da Motorola, nunca o utilizou — ao ponto de esquecer que o possuía. O celular recebeu uma proposta no valor de US$ 10 mil (R$ 48.680).

Raro iPhone de 8 GB está em leilão e nunca foi usado — Foto: Divulgação/RR Auction

Por último, um cheque assinado por Steve Jobs também está à venda. Assinado em julho de 1976 e com valor de US$ 33,92 (R$ 165,05), ele recebeu catorze ofertas até o momento. A última foi no valor de US$ 18.868 (R$91.811,69). O leilão ao vivo começará em 23 de setembro, mas a casa aceita lances prévios até às 14h (horário de Brasília) do dia 22.

Com informações de RR Auction e Apple Insider

