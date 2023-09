iPhone 12 e 13 mini podem sair do mercado após estreia do iPhone 15

A linha mini se destaca pelo tamanho compacto dos seus celulares. Isso porque tanto o iPhone 13 quanto o iPhone 12 mini contam com telas de 5,4 polegadas – tamanho raro hoje em dia. Quem quiser ter um iPhone com display menor que 6 polegadas pode ainda comprar o iPhone SE , que vem com tela de apenas 4,7 polegadas – porém, com uma qualidade menor, já que o visor tem tecnologia LCD. No entanto, já existem rumores de que o modelo SE será atualizado e passará a ter uma tela maior, com 6,1 polegadas.

A explicação para descontinuidade na geração passada é que os modelos menores venderam bem menos se comparados com os de outras linhas. Para efeitos de comparação, o iPhone 11, lançado em 2019, é mais popular em vendas que as versões mini, de acordo com dados da empresa de consultoria Omdia. Além disso, uma pesquisa realizada pela Consumer Research Intelligence Partners mostrou que, no primeiro trimestre de 2022, as vendas do iPhone 13 mini representaram apenas 3% das compras da linha 13 do iPhone.