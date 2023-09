iPhone 15: Apple lança nova geração do celular nos EUA; veja novidades

O iPhone 15 será lançado pela Apple nesta terça-feira (12), durante o evento "Wonderlust", que acontece a partir das 14h (horário de Brasília) em Cupertino, Califórnia (EUA). A nova geração de celulares deve trazer ainda o iPhone 15 Plus e os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max , com os recursos de ficha técnica mais robustos da empresa. Além dos smartphones, são aguardados o Apple Watch 9 e uma nova versão do Apple Watch Ultra . O TechTudo acompanha o evento e conta, nas próximas linhas, tudo que você precisa saber sobre os lançamentos da Maçã.

iPhone 15 Pro deve ter a câmera traseira mais saltada entre os três modelos lançados pela empresa em 2023 — Foto: Reprodução/9to5Mac

Apple Watch Series 9 (US$ 399)

O Apple Watch 9 chega muito mais potente. Ele vem equipado com processador SiP S9, que tem 5,9 milhões de transistores - 60% a mais que a versão anterior. Trata-se do chip “mais poderoso até agora”, segundo a Apple. O processador permite, entre outras coisas, que as solicitações à Siri sejam processadas no próprio relógio, o que fornece maior rapidez de resposta.

Além disso, será possível acessar dados de saúde por meio da assistente. Você pode perguntar “Siri, como foi meu sono esta noite?”, por exemplo. O recurso está disponível, a princípio, em inglês e mandarim, com mais linguagens a serem adicionadas em um futuro próximo.

Outra novidade que a Apple trouxe para o Watch 9 é o “Double Tap”. Trata-se de um recurso que permite que você toque duas vezes com o indicador e o polegar para atender chamadas, silenciar alarmes, reproduzir músicas e mais. Isso é possível graças ao hardware interno do Apple Watch, que é capaz de medir os movimentos dos dedos.

Quanto à tela, o display do Apple Watch Series 9 está duas vezes mais brilhante, com 2.000 nits - contra 1.000 da geração anterior. A fabricante promete 18 horas de bateria com uma única carga.

O smartwatch será lançado em várias cores e em dois materiais diferentes: em alumínio, estará disponível em rosa, cinza, meia-noite, vermelho e cinza claro (starlight); já em aço, poderá ser adquirido em dourado, grafite e prata.

Apple Watch Ultra (US$ 799)

Assim como o Apple Watch Series 9, o novo Apple Watch Ultra vem com SiP S9, o que fornece a ele os mesmos recursos disponíveis no outro modelo. O display do Ultra, porém, é mais brilhante, e atinge 3.000 nits - 1.000 a mais que o modelo 9.

Segundo a Apple, o relógio aguenta 36 horas com uma única carga, e até 72 horas no modo economia de energia.

iPhone 15 (US$ 799) e iPhone 15 Plus (US$ 899)

O iPhone 15 permanece com tela de 6,1 polegadas. Ele é acompanhado pelo iPhone 15 Plus, versão com tela maior, de 6,7 polegadas - assim como a geração anterior. O display segue com tecnologia Super Retina XDR Oled, tem brilho máximo de 2.000 nits e suporte a Dolby Vision.

A principal novidade dos modelos da linha básica reside na chegada da Dynamic Island (ou “Ilha Dinâmica”, em português), até então só disponível no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. A substituição do conector Lightning pelo USB-C também foi confirmada nos modelos.

Outra mudança é que o iPhone 15 e 15 Plus vêm com câmera de 48 MP, contra 12 MP da geração anterior. Apesar de não haver um sensor telefoto, a Apple afirma que os usuários poderão desfrutar de um zoom de 2x com “qualidade ótica”.