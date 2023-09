iPhone 15: golpistas usam lançamento da Apple como isca; saiba identificar

O lançamento do novo iPhone 15 (2023) foi feito hoje (12) durante o Wonderlust, evento da Apple em Cupertino (EUA), mas o sucessor do iPhone 14 já está sendo usado como isca em golpes desde pelo menos a semana passada. De acordo com a empresa de cibersegurança Kaspersky, as fraudes aproveitam o interesse dos usuários no novo smartphone, prometendo vendê-lo por preços atrativos - mas falsos - antes mesmo da sua venda ser disponibilizada no site da Apple. Os golpistas utilizam engenharia social, endereços falsos e apelos de urgência para atrair as vítimas.