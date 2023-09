iPhone 15: lançamento da Apple vira meme nas redes; veja os melhores

O iPhone 15 nem foi lançado, mas já é meme nas redes sociais. No X (antigo Twitter), vários usuários brincaram com diversos aspectos do smartphone. Há quem brinque, por exemplo, que o novo celular da Apple será capaz de fazer ligações, enquanto outras publicações brincam com a aparência do dispositivo - que, segundo rumores, deve manter o design do seu antecessor, iPhone 14, lançado em 2022. O novo iPhone 15 será anunciado nesta terça-feira (12), em um evento oficial da Apple, que acontece em Cupertino, Califórnia (EUA). A seguir, veja os melhores memes sobre o celular.