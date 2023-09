iPhone 15: linha Pro pode ter desempenho melhor que gerações anteriores; entenda

Segundo informações vazadas pelo leaker Unknownz21, que tem certa credibilidade por já ter acertado algumas previsões da maçã em outras ocasiões, os novos chips A17 devem ser equipados com CPU e GPU de seis núcleos, o que é um upgrade significativo em relação aos chips A16 presentes nos modelos do iPhone 14. A título de comparação, os chips anteriores contavam com CPU de seis núcleos e GPU de 5 núcleos, ou seja, a novidade leva a crer que a capacidade gráfica dos modelos mais recentes será superior a do antecessor.