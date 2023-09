iPhone 15 no Brasil: vendas começam hoje com preço a partir de R$ 7.299

O iPhone 15 está oficialmente à venda nas lojas do Brasil a partir desta sexta-feira (27). Para comprar o iPhone 15, é preciso desembolsar a partir de R$ 7.299 para o modelo mais básico com 128 GB. Os valores podem chegar a R$ 13.999, para o iPhone 15 Pro Max com o máximo de armazenamento. A linha foi anunciada no dia 12 de setembro em quatro versões: iPhone 15, iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

A geração 15 chegou com uma série de novidades trazidas pela Apple. O grande destaque fica para o cabo USB-C em todos os modelos, aposentando a antiga entrada Lightning padrão da marca. Outra novidade é a Dynamic Island, notch interativo lançado pela Apple no iPhone 14 Pro e no Pro Max, agora em todas as versões, além da lente de 48 MP também nos quatro modelos. A linha básica chegou em cinco cores em tons pastéis e os modelos premium foram equipados com corpo em titânio e botão de ação personalizável. A seguir, confira todos os detalhes e valores dos quatro modelos do iPhone 15.

➡ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

[Unboxing] Novo iPhone 15 Pro Max em detalhes!

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

Os quatro modelos do iPhone 15 desembarcaram no Brasil com preço de lançamento inferior ao da geração do iPhone 14. A diminuição mais expressiva foi do topo de linha, o iPhone 15 Pro Max. Enquanto o iPhone 14 Pro Max começou a ser vendido pelo preço de R$ 15.499 para o modelo com 1 TB, o iPhone 15 Pro Max com a mesma quantidade de memória agora está disponível por R$ 13.999 — uma queda de R$ 1.500. Confira, a seguir, os preços de todos os modelos com diferentes armazenamentos.

Preços do iPhone 15

128 GB: A partir de R$ 7.299

256 GB: A partir de R$ 8.099

512 GB: A partir de R$ 9.599

Preços do iPhone 15 Plus

128 GB: A partir de R$ 8.299

256 GB: A partir de R$ 9.099

512 GB: A partir de R$ 10.599

Preços do iPhone 15 Pro

128 GB: a partir de R$ 9.299

256 GB: a partir de R$ 10.099

512 GB: a partir de R$ 11.599

1 TB: a partir de R$ 13.099

Preços do iPhone 15 Pro Max

256 GB: a partir de R$ 10.999

512 GB: a partir de R$ 12.499

1 TB: a partir de R$ 13.999

Novidades do iPhone 15

O iPhone 15 foi lançado e trouxe uma série de novidades, mas a maior e mais aguardada foi a nova entrada USB-C. Com isso, todas as versões da geração 15 possuem a entrada de fábrica. Outro destaque do telefone é o Dynamic Island disponibilizado nos quatro modelos. O notch interativo foi lançado somente para os modelos topo de linha iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max no ano passado. Outro recurso que antes estava restrita a linha Pro do iPhone 14 é a câmera de 48 MP. Agora a Apple distribuiu o sensor nos modelos básicos do iPhone 15 também, algo inédito na marca.

Os materiais dos modelos de entrada e premium são diferentes. O 15 Pro e o Pro Max possuem corpo em titânio com quatro opções de cores: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural. Uma novidade também do modelo premium é o botão de ação personalizável. Já para os modelos de entrada, a Apple trouxe o alumínio reciclável para revestir os celulares, além da traseira em vidro com cinco opções de cores em tons pastéis: preto, azul, verde, amarelo e rosa.

Em relação à conectividade, o iPhone 15 disponível no Brasil conta com as mesmas configurações do iPhone 14. O aparelho possui a entrada para o chip físico tradicional, mas também conta com slot virtual para um eSIM secundário. Além disso, todos os modelos saem de fábrica com o iOS 17, o novo sistema operacional da Apple.

O que tem na caixa?