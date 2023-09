iPhone 15: pré-venda no Brasil começa na próxima quarta (27); veja preços

O iPhone 15, iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max foram revelados ao mundo pela Apple na última semana , em 12 de setembro, durante o evento "Wonderlust", na Califórnia (EUA). Entre os principais destaques da nova linha estão a chegada da Dynamic Island aos modelos básicos, a adoção do padrão USB-C em todos os celulares, a confecção em titânio dos celulares Pro e a lente telefoto com zoom óptico de até 5x do iPhone 15 Pro Max.

Com o lançamento do iPhone 15, a Apple reduziu os preços do iPhone 14 no Brasil. O modelo convencional, que antes custava a partir de R$ 7.599, pode ser encontrado no site oficial da empresa por preços a partir de R$ 5.999. O valor do iPhone 14 Plus também foi reduzido, passando de R$ 8.599 para R$ 6.499. Como é de praxe, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max não podem mais ser adquiridos pela loja da Apple, mas ainda é possível encontrá-los no e-commerce nacional. Com a queda nos preços, este pode ser um bom momento para comprar a geração anterior.