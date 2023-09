iPhone 15 Pro Max perde para Galaxy S23 Ultra em teste de desempenho

O iPhone 15 Pro Max perdeu para o Galaxy S23 Ultra em teste de desempenho gráfico no 3DMark Wildlife Extreme. A plataforma de benchmark renderiza várias cenas em 4K e simula jogos com explosões de atividade de alta intensidade, para testar a performance de celulares em situações de uso máximo. Apesar de o Galaxy S23 Ultra ter sido lançado sete meses antes do iPhone 15 Pro Max, o teste de benchmark mostrou que o Snapdragon 8 Gen 2 — presente no S23 — tem performance e eficiência energética melhores que o A17 Pro, da Apple, garantindo ao chipset o título de um dos melhores processadores deste ano.