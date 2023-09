iPhone 15 Pro: Resident Evil 4 Remake e Village vão chegar para iOS

A Apple anunciou, nesta terça-feira (12), que o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max vão receber os jogos Resident Evil 4 Remake , Resident Evil Village e Assassin’s Creed Mirage para rodar nativamente no iOS , seu sistema operacional. A novidade será possível por conta do potente processador A17, presente nos novos celulares da marca, e que vai permitir efeitos visuais como o Ray Tracing. A novidade marca a primeira vez história que um smartphone da companhia vai receber títulos de console e PC de forma nativa, sem ser uma conversão de qualidade inferior ou formato similar.

O título da saga Assassin’s Creed chega apenas no início de 2024 ao smartphone da Apple, enquanto os outros devem ser lançados até o final deste ano. Já o iPhone 15 Pro e seus outros modelos chegam às lojas norte-americanas em 22 de setembro.

Resident Evil 4 Remake vai ser lançado no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, junto com Village e Assassin's Creed Mirage — Foto: Divulgação/Capcom

👉 Qual melhor Assassin's Creed para se começar a jogar? Veja no Fórum do TechTudo

Segundo a Apple, o processador A17 é 20% mais rápido que o anterior e conta com seis núcleos, o que deve garantir gráficos da nova geração de consoles no aparelho, com rapidez, fluidez e, claro, grande foco no Ray Tracing, um dos principais atrativos.

A tecnologia, por sua vez, é capaz de exibir gráficos realistas de raios de luz, reflexos e outros elementos parecidos. O Ray Tracing é uma das grandes novidades da geração atual de consoles, como PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X, mas também está presente em placas de vídeo recentes para computadores.

Resident Evil Village é destaque nos consoles e PC — Foto: Divulgação/Capcom

Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village, lançados no início do ano, são jogos recentes e que fazem uso de tecnologias modernas. Já Assassin’s Creed Mirage ainda nem saiu, mas tem data marcada para 5 de outubro e já vai chegar com a nova versão para o novo iPhone, pouco tempo depois.

Vale mencionar que jogos mobile possuem controles adaptados para a tela sensível ao toque dos aparelhos, mas o iPhone é compatível com controles como o DualSense ou o joystick do Xbox, via conexão sem fio, e servem para games modernos.

Death Stranding também será lançado no iPhone 15 Pro — Foto: Divulgação/PlayStation

Mais jogos no novo iPhone: COD e Death Stranding

Outro título já confirmado, mas sem detalhes de lançamento no iPhone, é Death Stranding. A produção de Hideo Kojima já fez sucesso nos consoles e PC e deve chegar aos modelos Pro em breve, também até o final de 2023. Games que já existem no iPhone, como Call of Duty Mobile, Genshin Impact e Honkai Impact, devem se beneficiar com as capacidades tecnológicas do novo aparelho, incrementando ainda mais seus gráficos e formas de jogar.

Com informações de IGN, TouchArcade, FinalWeapon

Assista: saiba tudo sobre o remake de Resident Evil 4