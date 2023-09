iPhone 15 Pro: usuários relatam superaquecimento do celular

O iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max vêm sofrendo com superaquecimento, com temperaturas ultrapassando os 40ºC, de acordo com relatos de usuários. Nos últimos dias, donos dos modelos premium têm publicado, principalmente no X (antigo Twitter), suas experiências com o problema. Especialistas do portal Android Authority realizaram testes de temperatura e compararam o aquecimento do iPhone 15 Pro, Galaxy S23 Ultra e Pixel 7 Pro em diferentes usos. Nos experimentos, o celular da Apple sempre foi o modelo que mais esquentou. No entanto, a temperatura não chega a um valor perigoso, que machuque a mão do usuário.