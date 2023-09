iPhone 15 Pro: veja quantos dias você precisa trabalhar para comprar um

➡ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

O "Índice do iPhone" é realizado todos os anos desde 2018. No ano passado, os mesmos países ocupavam os dois lados do Top 3. A diferença é que, para comprar o iPhone 14 Pro , um brasileiro médio precisava de 74,2 dias de trabalho em 2022. Agora, são 7,6 dias a menos. Confira abaixo a diferença ano a ano.

Para o cálculo do valor do iPhone, a pesquisa leva em consideração o preço do celular vendido localmente na Apple de cada país ou por revendedores autorizados pela marca. Já para os dias trabalhados, a Picodi considera a renda média de cada país, divulgada por escritórios de estatísticas respeitados. No caso do Brasil, as informações foram extraídas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo o qual o salário médio no Brasil é de R$ 2.935 bruto (R$2.637 líquido).