iPhone 15 supera iPhone 14 em demanda de venda

O iPhone 15 superou a demanda de vendas de seu antecessor, o iPhone 14 , nos Estados Unidos. As informações são da empresa de pesquisa Counterpoint Research. Ao comprar o iPhone 14 na pré-venda em 2022, o cliente tinha que esperar seis dias para a entrega. A espera para a chegada do celular básico da linha 15, por sua vez, quase dobrou, indo para dez dias. Vale ressaltar que o aumento da procura acontece para os modelos mais básicos.

Outro modelo que também teve uma procura maior foi o iPhone 15 Pro Max, pelo qual os clientes têm de esperar 48 dias, contra 39 dias de espera do iPhone 14 Pro Max. Acredita-se que o aumento da demanda está relacionado a dois motivos. O primeiro é que a nova linha da Apple possui recursos até então inéditos, como entrada USB-C, acabamento em titânio e o novo processador A17 Pro — presente apenas nos modelos premium. Além disso, o programa de troca da Apple, no qual os clientes recebem um valor em dinheiro pelo aparelho antigo, pode ter atraído usuários resistentes à ideia de trocar de smartphone tão rápido.

iPhone 15 em diferentes cores — Foto: Divulgação/Apple

Para além dos Estados Unidos, a China, segundo maior mercado da Apple, também registrou forte aumento na procura pelo iPhone 15 em comparação ao 14, mesmo após o governo chinês ter proibido o uso do aparelho em alguns prédios do governo. A busca pelo celular da Maçã também não foi afetada pelo lançamento do Huawei Mate 60 Pro 5G, que possui grande procura no país.

Para o portal PhoneArena, o analista da Apple Ming-Chi Kuo explicou que clientes da empresa não costumam comprar aparelhos da Huawei e vice-versa. Já o analista da Counterpoint Research Archie Zhang afirmou que esperava que o tempo de espera do modelo básico do iPhone 15 na China fosse muito menor – talvez no mesmo nível do ano passado. "O Pro Max ainda é o iPhone mais cobiçado na China, com longos tempos de espera na entrega refletindo isso”, disse.

Com informações de PhoneArena

