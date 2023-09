iPhone 16 pode estrear design novo e melhorias na câmera; confira rumores

O iPhone 15 foi anunciado pela Apple há pouco mais de uma semana, porém rumores sobre as novidades esperadas para o iPhone 16 — que só deve ser anunciado em setembro de 2024 — já começaram a surgir na web. Segundo informações do portal de notícias Mashable, a próxima geração de celulares top de linha da maçã deve receber melhorias no armazenamento, na câmera, além de um upgrade no design, algo que não muda muito desde o iPhone 12 .

A Apple ainda não comentou sobre nenhum dos rumores de maneira oficial, e é pouco provável que dê pistas sobre o que esperar do iPhone 16 por agora, já que o foco da companhia tem sido o iPhone 15 e os outros modelos de celulares que foram lançados no último dia 12 de setembro. Nas linhas a seguir, veja o que esperar do iPhone 16 e iPhone 16 Pro.

iPhone 16 e iPhone 16 Pro podem trazer melhorias na câmera e no design; veja rumores — Foto: Laura Storino/TechTudo

Linha Pro pode ter display maior

Segundo informações do portal Mashable, é possível que o iPhone 16 traga algumas mudanças sutis no design, principalmente no display. Ross Young, um personagem bastante conhecido por divulgar alguns vazamentos da Apple em primeira mão, foi o primeiro leaker a afirmar que as telas dos modelos da linha Pro ficariam maiores. De acordo com ele, é possível que as telas do iPhone 16 Pro tenham 6,2 polegadas, enquanto o display do iPhone 16 Pro Max fique um pouco maior, com 6,8 polegadas.

Pouco tempo depois da informação divulgada por Young, outro leaker conhecido como Unknownz21, que também já acertou algumas previsões da maçã, usou sua conta do X, ex-Twitter, para revelar que os modelos de iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max podem vir equipados com displays com 6,3 polegadas e 6,9 polegadas, respectivamente. A divergência nos números, segundo o MacRummors, pode ter relação com a área visível do display.

Apesar disso, a mudança nos displays deve ficar restrita apenas à linha Pro. Segundo informações do portal Mashable, é pouco provável que a linha padrão dos celulares tenham alterações em seus tamanhos de tela — sendo assim, os modelos de iPhone 16 e iPhone 16 Plus devem seguir a mesma linha do iPhone 15 e 15 Plus, permanecendo com display de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente.

Novo botão de estado sólido

Além da mudança no display, também é possível que a Apple acrescente botões de estado sólido à próxima linha. Esse ano, havia uma certa expectativa sobre a possibilidade da companhia adicionar novos botões do tipo ao iPhone 15 — o que não aconteceu. Em contrapartida, a Apple anunciou um novo botão de ação nos modelos mais recentes, que pode ser usado para executar atalhos, ativar a lanterna ou tirar fotos, por exemplo. No entanto, de acordo com o leaker Ming-Chi Kuo, a Apple está trabalhando para que a novidade seja introduzida nos modelos da linha Pro do iPhone 16.

Novo botão de ação do iPhone 15 Pro — Foto: Reprodução/Apple

Melhorias na câmera

O iPhone 15 Pro Max veio equipado com uma novidade importante na câmera, que é a lente telefoto capaz de aplicar um zoom óptico de até 5x. Segundo informações do Mashable, o recurso, no entanto, não deve ser exclusivo da linha Pro Max, e também deve chegar aos modelos de iPhone 16 Pro em 2024.

Além disso, segundo informações divulgadas pelo site especializado MacRummors, é possível que a lente da câmera ultra angular das versões Pro e Pro Max também receba um upgrade. Atualmente, a câmera principal do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max têm 48 megapixels, e a lente ultra wide tem 12 megapixels. No entanto, a expectativa é que os modelos da próxima geração também tenham resolução de 48 megapixels na câmera ultra wide; o que poderia melhorar a qualidade das fotos feitas com a lente.

Câmera principal do iPhone 15 Pro tem resolução de 48 MP — Foto: Reprodução/Apple

