iPhone ou maquininha? Apple lança novo recurso de pagamento por aproximação

A Apple anunciou nesta terça-feira (19) o lançamento do recurso Tap to Pay, que permite pagamento por aproximação usando apenas celulares iPhone. A ferramenta permite a transferência de dinheiro sem a necessidade de maquininhas ou terminais de pagamento. Basta ter um app parceiro e aproximar os celulares com sistema iOS ou Apple Watch. O Tap to Pay está disponível para o iPhone XS ou modelos posteriores com a versão mais recente do sistema operacional da Apple. O método de pagamento permite que comerciantes de pequenas e grandes empresas aceitem o Apple Pay, cartões de crédito e débito por aproximação. A seguir, confira mais detalhes sobre a novidade.