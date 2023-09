Itaú com problemas? Usuários apontam instabilidade no app do banco

O aplicativo do Banco Itaú apresenta instabilidade nesta sexta-feira (15). A falha afeta principalmente as transações via Pix realizadas com celulares Android e iPhone ( iOS ) e também impede o login na plataforma. Dados do Downdetector , plataforma que monitora serviços online, mostram que a falha começou por volta de 11h30, e as notificações ultrapassam a marca de 802 às 12h10. As mensagens de erro apresentadas para os usuários são "erro ao processar solicitação" no login e "tivermos um problema para consultar essa chave. Aguarde um minuto para tentar novamente" na hora de fazer transações. A seguir, veja mais detalhes sobre a falha.

Banco Itaú apresenta instabilidade nesta terça-feira (8) — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Durante a queda de serviço, o Itaú informou no Twitter que o banco estava com uma "indisponibilidade no momento, mas as áreas técnicas estão trabalhando na correção". No início da tarde, o banco informou em nota que "o acesso ao aplicativo e as transferências via Pix já foram totalmente normalizados" e acrescentou que "pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente".

Ainda segundo dados do Downdetector, 59% das notificações dos usuários sobre o problema estavam relacionadas ao login no app, outros 31% registraram dificuldade para usar Pix e 10% não conseguiram fazer operações no Internet Banking.

Itaú está fora do ar nesta sexta-feira (15), segundo usuários — Foto: Reprodução/Downdetector

No Google Trends, plataforma que monitora as buscas feitas no Google, termos como " itau app fora do ar", "app do itau fora do ar", "itau fora do ar hoje", "itau fora do ar hoje 2023" e "pix fora do ar" tiveram aumento repentino na última hora.

