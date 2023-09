Jogo do Tigre: entenda o que é, como funciona e riscos do Fortune Tiger

O Jogo do Tigre viralizou nas redes sociais na última semana com a promessa de retorno em dinheiro com apostas. Influenciadores e supostos jogadores divulgaram a plataforma com conteúdos para Instagram e YouTube, compartilhando supostas táticas de como ter sucesso no game e indicando sites onde jogar. O problema é que a iniciativa, também conhecida como Fortune Tiger e Joguinho do Tigre é considerada um jogo de cassino e azar, prática ilegal no Brasil.

Nesta terça-feira (26), o esquema virou até caso de polícia. Investigadores do Maranhão prenderam uma influenciadora que fazia propaganda do Jogo do Tigre nas redes sociais. Skarlete Mello pode ser indiciada por crimes como divulgação dos jogos de azar, loteria não autorizada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A seguir, confira mais detalhes sobre o que é, como funciona e os riscos do Fortune Tiger.

Fortune Tiger é um jogo de azar que viralizou nas redes sociais; confira riscos da plataforma — Foto: Reprodução/TechTudo

📝Código de configuração do Instagram chega, mas não funciona? Veja dúvida no Fórum do TechTudo

O que é Fortune Tiger e como funciona?

Fortune Tiger é um jogo de apostas que funciona como um cassino online. Nos sites que divulgam o produto, ele é descrito como uma espécie de caça níquel, onde o jogador precisa fazer a combinação de três figuras iguais em três fileiras para ganhar um prêmio em dinheiro. O Jogo do Tigre também promete um multiplicador de 10 vezes o valor da aposta em uma rodada bônus ativada de forma aleatória. As propagandas sobre o jogo alegam que um apostador sortudo conseguiu ganhar R$ 270 mil, mas não é possível verificar a veracidade da informação.

Os símbolos que aparecem na tela também seriam determinantes para o pagamento. Supostamente, Laranja, Foguetes e Envelopes garantem valores baixos. Já Saco de Moedas, Amuleto da Sorte e Lingote de Ouro são os símbolos de pagamentos mais altos. A imagem do Tigre da Fortuna funciona como um extra que substitui todos os símbolos de pagamentos comuns.

Nas redes sociais, há diversos influenciadores ensinando supostas "táticas" para ter bons resultados no jogo. Os conteúdos incentivam o jogador manter controle emocional, criar um limite de quanto se deve apostar e até manter a calma em caso de perdas.

Fortune Tiger é seguro?

Por ser um cassino e categorizado como jogo de azar, o Jogo do Tigre é ilegal no Brasil. A plataforma não tem registro no país, o sistema não é hospedado em sites brasileiros e já virou caso de polícia. Também não é possível determinar a melhor plataforma para jogar o Jogo do Tigre, já que ele parece

Conforme a polícia, a prisão surgiu a partir da denúncia de pessoas sendo remuneradas para estimular os consumidores a acessarem os jogos online não autorizados. O convite impulsiona o engajamento da plataforma ilegal e evolve influenciadores no crime. De forma geral, jogos de apostas são reconhecidos como esquemas em que os usuários apenas perdem dinheiro. Os games costumam ser programadas para vitórias esporádicas que alimentam o usuário a jogar mais, mas o principal ganho é de quem gerencia a plataforma de azar.

Outro fato que cria desconfiança sobre o Fortune Tiger é o uso de uma tática de divulgação que já ficou conhecida com outros golpes online: a hospedagem de vídeos sobre o tema em canais no YouTube que não tem relação nenhum como ele. Criminosos hackeiam canais com um número grande de seguidores para aproveitar a audiência e divulgam o conteúdo suspeito. Atualmente, há diversos vídeos do Jogo do Tigre na conta "Clássico do Rap Nacional", por exemplo.

Com informações de G1.

Veja também: Como saber se meu WhatsApp foi clonado? Saiba descobrir