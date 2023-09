Lado Bom de Ser Traída, filme da Netflix, ganha data de estreia e trailer

O filme O Lado Bom de Ser Traída ganhou data de lançamento e seu primeiro trailer nesta quinta-feira (28). O longa, com estreia marcada para o dia 25 de outubro, é estrelado por Giovanna Lancellotti (Ricos de Amor) e Leandro Lima ( Cidade de Deus ). O vídeo mostra Babi, uma jovem apaixonada pelo noivo e que, nas vésperas do casamento, descobre que estava sendo traída por ele. Revoltada, ela resolve dar a volta por cima ao investir em um romance intenso com Marco.

Com direção de Diego Freitas (Depois do Universo) e roteiro assinado por Camila Raffanti (Superpai), o longa nacional é uma adaptação do livro homônimo de sucesso da autora Sue Hecker, pseudônimo da escritora brasileira Débora Gimenez.

O Lado Bom de Ser Traída é um filme erótico da Netflix, estrelado pela atriz brasileira Giovanna Lancellotti — Foto: Divulgação/Netflix

O enredo deste thriller erótico acompanha Babi (Giovanna Lancellotti), uma jovem sonhadora que trabalha com contabilidade e é completamente apaixonada pelo noivo, Caio (Micael Borges). No entanto, durante sua despedida de solteira, ela acaba recebendo uma carta misteriosa comprovando que seu companheiro a traiu com outra mulher. Revoltada com a situação, Babi resolve dar a volta por cima e vê a traição como uma oportunidade de transformar sua vida sexual.

É nesse contexto que ela acaba conhecendo Marco (Leandro Lima), um juíz bonito e sexy, mas repleto de segredos, com quem passa a nutrir um romance intenso com muita tensão sexual. À medida que o envolvimento entre os dois evolui, o relacionamento casual passa a ter mais consequências arriscadas.

Além de Lancellotti e Lima, o elenco de O Lado Bom de Ser Traída ainda é formado por nomes como Micael Borges (Fuzuê), Bruno Montaleone (De Volta aos 15), a ex-BBB e influencer Camilla de Lucas (The Masked Singer Brasil) e mais.

Confira o trailer oficial de O Lado Bom de Ser Traída:

Com informações de Netflix.

