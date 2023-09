Lançamentos da Netflix em outubro de 2023: veja estreias de filmes e séries

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (27), os filmes e séries originais que serão lançados no catálogo do streaming no mês de outubro. As próximas novidades da plataforma incluem a tão aguardada sétima temporada de Elite, a terceira parte da produção francesa Lupin e a estreia da série A Queda da Casa de Usher. Também chegam ao catálogo os longas A Bailarina e Jogo Justo, este último estrelado pela atriz Phoebe Dynevor, de Bridgerton.