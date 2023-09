Lançamentos do HBO Max em setembro: veja estreias de filmes e séries

A HBO Max divulgou nesta sexta-feira (1º) a lista de filmes e séries que chegam ao catálogo do streaming em setembro. Entre os destaques estão as produções recém-lançadas no cinema Que Horas Eu Te Pego?, estrelada pela vencedora do Oscar Jennifer Lawrence, e o longa italiano Vênus. Em relação às séries, chegam a terceira temporada de A Unidade, bem como novos episódios para Lakers: Hora de Vencer, Masterchef Brasil e Hora de Aventura com Fionna e Cake.