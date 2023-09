Lançamentos do Prime Video em setembro: veja estreias de filmes e séries

O Amazon Prime Video divulgou, na última sexta-feira (1º), a lista com todos os lançamentos de setembro no catálogo da plataforma. Entre os grandes destaques, estão filmes que estrearam recentemente no cinema e ficarão disponíveis para aluguel: Barbie, estrelado por Margot Robbie, e Megatubarão 2. Já entre as séries originais do streaming, completam a programação a segunda temporada de A Roda do Tempo, Wilderness e Gen V.