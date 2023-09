Lenovo lança monitor 3D que não precisa de óculos; entenda

A Lenovo lançou, na última sexta-feira (1º), um monitor que exibe a experiência visual 3D sem o auxílio de óculos tridimensionais. Batizado de ThinkVision 27 3D, o dispositivo oferece um excelente painel 4K de 27 polegadas que suporta a exibição de conteúdos com formato 2D e 3D, dispensando qualquer periférico para criar uma percepção tridimensional. O produto ficará disponível para compra a partir de fevereiro de 2024 e terá um preço de US$ 2.999, o equivalente a R$ 14.487, em cotação atual e sem impostos

Apresentado durante a conferência da Lenovo na IFA 2023, em Berlim, Alemanha, o ThinkVision 27 3D foi projetado para o uso profissional. A proposta inicial do produto é auxiliar profissionais envolvidos com visualização 3D imersiva, produção de design gráfico 3D e de vídeos. Para isso, o monitor possui cobertura DPC1-P3 e Adobe RGB, dois dos padrões de cores mais utilizados no segmento profissional.

Monitor ThinkVision não necessita do auxílio de óculos 3D para exibir conteúdo tridimensional — Foto: Divulgação/Lenovo

O funcionamento do ThinkVision 27 3D envolve rastreamento ocular e a projeção de duas imagens independentes para criar uma exibição de tela estereoscópica, ou seja, tridimensional. Por meio do software 3D Explore, os usuários têm acesso a um ecossistema desenvolvido para a criação e consumo 3D. Entre as ferramentas, destacam-se um player 3D, um suporte para software de design e produtividade e um SDK para desenvolvedores criarem aplicativos.

O monitor também tem entre as suas especificações resolução 3.840 x 2.160 pixels em 2D, 1.920 x 2.160 no modo 3D, relação de contraste de 1.000:1, brilho de 310 nits, ângulos de visão de 178º e ampla gama de cores. No entanto, o dispositivo possui apenas 60 Hz de taxa de atualização, o que é considerado baixo para rodar jogos exigentes.

O monitor ThinkVision 27 possui ampla conectividade com 4 portas USB e uma USB-C — Foto: Divulgação/Lenovo

Em relação à conectividade, o dispositivo possui alto-falantes integrados, suporte de câmera modular, uma DisplayPort 1.4, duas HDMI 2.1, uma saída de áudio e conexão Ethernet RJ45. Além disso, o Lenovo Thinkvision 27 possui um acoplamento USB-C, com fornecimento de energia de 100 W, e quatro portas de dados USB.

