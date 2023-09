Lenovo lança notebook gamer Legion 9i e óculos smart na IFA 2023; confira

A Lenovo lançou o novo notebook gamer Legion 9i e os óculos smart Legion Glasses nesta sexta-feira (1), durante a feira de eletrônicos IFA , que acontece em Berlim, na Alemanha. O notebook destaca-se por sua tela de 16 polegadas com resolução 3.200 x 2.000 pixels em painel mini LED , e por conter um sistema de resfriamento líquido com método interno. Já os Legion Glasses podem ampliar a tela de um jogo portátil ao exibir as imagens perto dos olhos do usuário, em uma resolução 1.080p. O produto chegou como acessório para o novo console portátil Lenovo Legion Go .

Outro destaque do Lenovo Legion 9i é seu chip LA-2. De acordo com a fabricante, a peça usa inteligência artificial para aumentar a performance do dispositivo, controlando a relação entre CPU e GPU e mantendo a taxa de FPS alta durante as partidas. Além disso, com a tecnologia mini LED, a tela do Lenovo Legion 9i tende a garantir melhor definição de cores e brilho, além de uma maior economia de energia. O display ainda conta com 165 Hz de taxa de atualização, tem proporção 16:10, e a resolução de 3.200 x 2.000, muito superior ao tradicional Full HD.

Lenovo Legion 9i tem design camuflado e iluminação RGB — Foto: Divulgação/Lenovo

Nas especificações, o notebook gamer da Lenovo traz uma placa de vídeo RTX 4090, da Nvidia, e um processador Intel Core 9 de 13º geração. O produto entrega ainda opções com até 64 GB de memória RAM e 2 TB de armazenamento por SSD, o que deve entregar mais velocidade à máquina. Quanto ao design, o laptop tem corpo de carbono, design camuflado e vem com teclado retroiluminado com sistema de cores RGB, que também é controlado pelo chip LA-2 da Lenovo.

Lenovo Legion Glasses são óculos inteligentes que prometem funcionar com qualquer portátil — Foto: Divulgação/Lenovo

Já os Legion Glasses são um acessório para ser usado em conjunto com o console portátil Legion Go, lançado também nesta sexta-feira (1) durante a IFA. Entretanto, o dispositivo também funciona sozinho e pode ser conectado ao celular, tablet e notebook. Para isto, ele vem com um cabo USB-C integrado de 1,2 metros. Os Legion Glasses são feitos com tela micro-OLED, têm duas pequenas almofadas para apoiar no nariz e pesam 142 gramas.

Além dos produtos gamer, a fabricante também apresentou o monitor 3D Lenovo ThinkVision 27, voltado para criadores de conteúdo. O aparelho deve causar uma sensação tridimensional sem o intermédio de óculos. Com o efeito 3D ligado, o monitor promete rastrear os olhos do usuário, proporcionando uma resolução 4K de 1920×2160 para cada olho. Sem o efeito ligado, a resolução é padrão de 3840×2160. O produto tem tecnologia de display IPS e apresenta 60 Hz de taxa de atualização.

Ambas as novidades da linha Legion estarão disponíveis no mês de outubro. Quanto aos valores, o notebook Lenovo Legion 9i custará US$ 4.399, o que equivale a cerca de R$ 21 mil, sem os impostos, enquanto os óculos terão preço de US$ 329, cerca de R$ 1.625. Já o monitor para Lenovo ThinkVision 27 3D estará à venda por US$ 2.999 (R$ 14.800) em janeiro. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

