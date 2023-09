Lenovo Legion Go é o novo console portátil concorrente do Steam Deck

O Lenovo Legion Go é o novo PC portátil da Lenovo com Windows 11 que promete concorrer com o Steam Deck , da Valve , e o ROG Ally , da Asus . Apresentado nesta quinta-feira (31) na feira de eletrônicos IFA em Berlim, na Alemanha, o dispositivo conta com processador AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB de memória RAM no padrão LPDDR5X e uma tela de 8,8 polegadas com resoluções de até 2.560 x 1.600 pixels a 144 Hz de taxa de atualização.

O Lenovo Legion Go será lançado em outubro de 2023 nos Estados Unidos pelo preço sugerido de US$ 699 (em torno de R$ 3.439, sem impostos) em seu modelo com 256 GB de armazenamento. Até o momento, não há previsão para chegar ao Brasil.

Lenovo Legion Go é novo PC portátil com Windows 11 que promete disputar o mercado com ROG Ally e Steam Deck — Foto: Reprodução/Lenovo

👉 Steam: texturas e cores dos jogos com problemas; o que fazer? Veja no Fórum do TechTudo

PC gamer "para viagem" e controles destacáveis

Assim como o concorrente ROG Ally, o Lenovo Legion Go conta com Windows 11, o que permite rodar todos os games de PC no portátil, e um processador AMD Ryzen Z1 Extreme com unidade gráfica RDNA 3. A memória RAM é de 16 GB a uma frequência de 7.500 MHz.

Sua tela de 8,8 polegadas de proporção 16:10 tem tecnologia Lenovo PureSight Gaming Display e capacidade para resolução QHD+ (2.560 x 1.600 pixels), além de contar com até 500 nits de iluminação e uma gama de cores que garante 97% do padrão DCI-P3. Ela funciona também como tela de toque com suporte para até dez pontos de contato.

Uma curiosidade é que os controles nas laterais podem ser destacados, como no Nintendo Switch. As dimensões do Lenovo Legion Go são de 299 x 131 x 41 mm e seu peso é de 854 g com os controles conectados. Sem os controles, passa para 210 x 131 x 20 mm e 640 g. Inicialmente, o portátil será vendido apenas na cor preta Shadow Black e conta com luzes RGB, inclusive no ícone Lenovo Legion, que indica o modo de performance de jogo selecionado pelo usuário (Quiet Mode ou Custom Mode).

Apesar de apenas o preço do modelo de 256 GB ter sido revelado, o portátil também será vendido em versões de 512 GB e 1 TB. O armazenamento pode ser expandido por um SSD no padrão PCIe Gen4 de até 1 TB, e por um slot microSD para até 2 TB.

Os joysticks Legion TrueStrike do Lenovo Legion Go se separam da base, semelhante ao Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Lenovo

Bateria e temperatura

A bateria do dispositivo tem performance de 49,2 Wh e conta com suporte à função Super Rapid Charge, que, segundo a Lenovo, pode carregar 30% em dez minutos e até 70% em meia hora. A empresa comentou também sobre seu modo de desvio de energia, que impede que o portátil esquente ao carregar e que a bateria sofra degradação extra pela recarga.

O dispositivo também tem um sistema de gerenciamento de energia SmartPower e promete manter uma boa temperatura com um cooler de polímero de cristal líquido que gera menos de 25 dB de ruído no Modo Silencioso (Quiet Mode) e ainda permite extrair 25 W de potência no Modo Personalizado (Custom Mode).

O Lenovo Legion Go conta com suporte na parte traseira e uma quantidade impressionante de botões personalizáveis — Foto: Divulgação/Lenovo

Controles no estilo do Nintendo Switch

Os joysticks destacáveis que se assemelham aos controles Joy-Con do Nintendo Switch são os controles Legion TrueStrike. Eles utilizam tecnologia Hall Effect com base em magnetismo, o que promete eliminar Drift (controles pressionando em direções por conta própria) e reduzir Dead Zones ("ponto morto" do analógico) para maior precisão.

Ele também conta com direcional digital, Trackpad integrado como o Steam Deck, uma roda de mouse inclinada e impressionantes dez botões personalizáveis de ombro nos joysticks. Há suporte para feedback háptico HD e giroscópio de seis eixos.

Modo FPS dos joysticks Legion TrueStrike do Lenovo Legion Go oferece precisão como se o controle fosse um mouse — Foto: Reprodução/Lenovo

Modos exclusivos e conectividade

Uma exclusividade do Lenovo Legion Go que deverá agradar jogadores é o "Modo FPS" para jogar games de tiro. A base do portátil pode ser colocada sobre uma superfície, apoiada por seu suporte traseiro, enquanto o joystick Legion TrueStrike utiliza um dispositivo óptico na parte de baixo que o faz funcionar como se fosse um mouse vertical. Opcionalmente é possível acoplar uma base magnética ao joystick, incluída no Lenovo Legion Go, para aumentar a precisão.

Em matéria de conectividade, o Lenovo Legion Go conta com duas portas USB-C, para que seja possível carregar o aparelho e usar acessórios ao mesmo tempo, além de suporte para DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0. Já para quem prefere conexão sem fio, o PC portátil da Lenovo conta com acesso por Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Toda a experiência do dispositivo pode ser unificada em uma interface chamada Legion Space, que oferece acesso a seus jogos, plataformas, lojas, games instalados localmente e até a comprar jogos pela Legion Game Store e Gamesplanet. Também é possível alterar detalhes como resolução, taxa de atualização e brilho durante os jogos pela plataforma. O Lenovo Legion Go traz suporte para o Xbox Game Pass e, assim como o ROG Ally, acompanha três meses de Xbox Game Pass Ultimate com Xbox Cloud Gaming na compra.

Lenovo Legion Glasses também foram anunciados como óculos de tela micro-OLED para usar com o dispositivo — Foto: Divulgação/Lenovo

Óculos de realidade aumentada e fones de ouvido

O anúncio do portátil foi acompanhado também por dois acessórios compatíveis com o dispositivo: os óculos de realidade aumentada Lenovo Legion Glasses, que oferecem um campo maior de visão com telas micro-OLED, e os fones de ouvido Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones, capazes de oferecer som surround 7.1 de alta qualidade.

Jun Ouyang, vice-presidente da Lenovo comentou que estavam projetando o Lenovo Legion Go há mais de dois anos para dar poder a jogadores do mundo todo de jogarem do seu jeito. "Estamos animados de expandir nosso ecossistema de games Lenovo Legion com um aparelho que permite jogadores a — literalmente — jogar em qualquer lugar", comentou.

Assista: veja o unboxing do ROG Ally da Asus

[Unboxing] Asus ROG Ally