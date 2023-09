Live de NPC: 5 coisas que você precisa saber sobre a nova trend do TikTok

As lives NPC são o novo fenômeno do TikTok , rede social disponível no Android e iPhone . A trend tem inspiração no universo dos jogos, uma vez que NPC (Non Playable Character) é um termo utilizado para falar de personagens não jogáveis, ou seja, os que não podem ser controlados pelo jogador e apresentam falas e gestos previamente definidos.

Simulando esse comportamento nas lives, os TikTokers recebem presentes virtuais que são convertidos em dinheiro. Os valores, que estão vinculados à quantidade de figurinhas recebidas, vem chamando a atenção do público. Mas por conta do caráter "excêntrico" das lives, apesar de sua popularidade, há muitos críticos, descrevendo o comportamento como vergonhoso, infantilizado e até mesmo sexualizado. Veja, a seguir, cinco coisas que você precisa saber sobre a nova trend.

Lives NPC são a nova moda no TikTok — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

1. O surgimento das lives de NPC

A trend teve início no TikTok com o perfil chamado Pink Doll, comandado pela influenciadora Fedha Sinon. Segundo ela, em uma das suas lives, um seguidor disse que ela parecia um NPC, ainda que aquela não fosse sua intenção. Na época, a TikToker estava consumindo conteúdo do jogo Grand Theft Auto V para deixar o personagem que criou para as lives mais interessante.

A partir daí, os seguidores começaram a enviar dinheiro para Pink Doll, que decidiu criar algumas frases pré-programadas para reagir quando ganhasse os presentes nas lives. Foi quando seu faturamento aumentou gradativamente. Ainda de acordo com Pink Doll, sua arrecadação chega a 7 mil dólares por dia, já que ela passa muitas horas em live NPC e tem milhares de seguidores.

Exemplo de Live NPC no TikTok — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Quanto ganham os TikTokers de lives de NPC

No geral, os valores que ganham os TikTokers NPC irão depender da quantidade de presentes que eles recebem nas lives. Isso porque o TikTok permite aos espectadores comprarem moedas, que custam a partir de R$ 3,65. Com elas, o espectador pode comprar figurinhas de rosa, café, baú do tesouro, estrela, caixa de presente, e por aí vai. Cada uma delas é convertida em diamantes e enviadas para o criador da live. Por isso, quanto mais figurinhas o criador ganhar, maior será a sua conversão em diamantes, que se tornarão dólares.

De acordo Júnior Caldeirão, também conhecido pelo user BarbieGrew que recentemente às lives NPC, ele chegou a conseguir 76,6 mil diamantes em um período de uma hora, o que somou quase US$ 400. Em uma rede social, o TikToker explicou mais sobre os valores da moentização "cada moeda enviada pelos internautas se converte em diamante para o criador e vale US$ 0,01. O TikTok fica com medade disso, então, líquido, cada um vale US$0,005. É preciso multiplicar o número de diamantes por esse valor."

3. Repercussão negativa apesar do sucesso

Com público diverso, as lives NPC são muito criticadas por sua “falta de conteúdo” e pelo caráter inusitado. Isso se deve ao visual chamativo, com maquiagem exagerada, perucas coloridas e estilo “kawaii” que imita garotas orientais. Aliás, para alguns usuários, esse tipo de conteúdo também pode ser definido como sexualizado e infantilizado. Afinal, dependendo do tipo de NPC que está sendo reproduzido, alguns TikTokers podem utilizar roupas que mostrem o corpo ao mesmo tempo em que imitam uma criança, o que é bem problemático por si só.

O resultado, muitas vezes, é cômico e “non-sense”, o que gera comentários depreciativos por parte dos espectadores. Além disso, as críticas são ferrenhas quanto aos criadores que passaram a fazer esse tipo de live para ganhar dinheiro, ignorando o “ridículo” atribuído a essa realização. Há, entretanto, quem elogie esse tipo de live, insinuando que é uma forma esperta de ganhar dinheiro, aproveitando-se da boa vontade dos espectadores/doadores.

Vale ressaltar, ainda, que o TikTok comunicou na última segunda-feira (19) que vai restringir as lives por conta do conteúdo repetitivo, falta de autenticidade e conteúdo degradante. Em nota, a empresa afirmou que as medidas estão alinhadas com a filosofia da rede, que busca preservar a autenticidade e criatividade dos criadores. Por isso, as lives não devem aparecer em todos os resultados de busca e nem ser recomendadas da mesma forma para os usuários.

Exemplos de comentários negativos envolvendo as lives NPC — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Virou meme na Internet

Como sempre, o assunto foi debatido no Twitter, o que gerou memes engraçados. A opinião está dividida entre usuários que acham as lives NPC divertidas e aqueles que atribuem a elas um tom depreciativo. Veja alguns deles, a seguir:

5. Como fazer uma live de NPC?

Para fazer uma live de NPC, é preciso ter mais de 18 anos e pelo menos mil seguidores. Uma vez que esses requisitos estiverem cumpridos, vá no app do TikTok, clique no símbolo "+" no canto inferior da tela e selecione "ao vivo".

Para fazer o personagem, escolha um jogo como inspiração. Use maquiagem colorida e coloque uma peruca que combine com o estilo do seu personagem. Pense em algumas falas características que serão usadas para agradecer quando você receber presentes. Aja como se fosse um personagem de videogame, com gestos um pouco robóticos e repetitivos. Lembre-se de que você só deve reagir quando receber um presente. Nos momentos em que não está recebendo presentes, você pode ficar parado ou observar a interação no chat.

Para fazer lives NPC é preciso cumprir alguns requisitos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com informações de Mashable, G1, Youtube e Forbes.

