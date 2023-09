Lives NPC no TikTok geram polêmicas e muitos memes; veja os melhores

Não há dúvidas de que as Lives NPC são o assunto do momento — e, consequentemente, memes sobre o tema têm sido comuns nos últimos dias. A trend, bastante popular no TikTok, é composta por criadores de conteúdo que fazem transmissões ao vivo imitando personagens "pré-programados" de jogos e animes. No Twitter (X), os internautas têm feito piadas sobre o potencial lucrativo da tendência e sobre os streamers que aderiram a ela. Além disso, já é possível encontrar inúmeros influencers fazendo paródias das Lives NPC, como o Felca e o Lil Vinicinho.