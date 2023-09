Luísa Sonza e Chico terminam: veja repercussão da traição na Internet

vesa Luísa Sonza anunciou o término de seu namoro, nesta quarta-feira (20), no programa Mais Você — e isso gerou uma comoção na Internet. A cantora de 25 anos relevou que foi traída pelo ex-companheiro, Chico Moedas, para quem escreveu a música "Chico". No Twitter (X), termos como "TRAIU", "Bar da Cachaça" e "REDE NACIONAL" aparecem nos Assuntos do Momento e são relacionados ao tema. No Google Trends, a plataforma de monitoramento de buscas do Google, é possível identificar aumento repentino para pesquisas como "Luísa Sonza traída", "Luísa Sonza término", "Luísa Sonza Ana Maria" e "Chico trai Luísa".