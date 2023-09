Max, novo streaming da Warner, ganha nova previsão de chegada ao Brasil

Max , novo serviço de streaming que substituirá o HBO Max ao unificá-lo com o Discovery+, ganhou uma nova previsão de chegada ao Brasil e América Latina. Agora, o lançamento deve acontecer no primeiro trimestre de 2024. O anúncio foi feito pelo CEO e Presidente de Streaming Global e Games da Warner Bros . Discovery, JB Perrette nesta última quinta-feira (21).

O serviço por enquanto foi lançado apenas nos Estados Unidos e já tem grandes produções anunciadas para o futuro como uma nova série de Harry Potter e spin-offs de Game of Thrones, chamado A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, e The Big Bang Theory.

JB Perrette anunciou, em uma palestra na Cúpula Anual de Entretenimento e Tecnologia da Variety em Los Angeles, que a América Latina será o primeiro mercado internacional a receber o Max. O serviço deverá chegar posteriormente também em 2024 aos mercados na Europa e no território Ásia-Pacífico. O executivo comentou que originalmente os planos da empresa seriam de lançar o novo streaming ainda este ano, mas que para garantir que tudo seja realizado corretamente, adiaram a implementação para o próximo trimestre.

Por que o HBO Max e Discovery+ serão unificados?

A mudança na HBO Max é um reflexo na fusão da Warner Bros. com a Discovery realizada em 2022, que criou a empresa Warner Bros. Discovey. Os executivos acreditam que o nome "HBO", conhecido por séries impactantes e de conteúdo adulto estaria prejudicando o alcance do streaming com seus conteúdos para a família provenientes da Warner Bros. e Discovery. No evento de lançamento do Max nos Estados Unidos, JB Perrette comentou: "Todos nós amamos a HBO e sua marca que foi construída por cinco décadas (...), mas não é exatamente onde pais estariam ansiosos para deixar seus filhos".

O Max permitirá que assinantes recebam todos os conteúdos da HBO, Warner Bros. e Discovery+, incluindo séries como A Casa do Dragão, Euphoria e Barry, desenhos animados do Cartoon Network e documentários tradicionais dos canais Discovery. Nos Estados Unidos, usuários que tinham uma assinatura da HBO Max foram convertidos automaticamente para o novo Max sem aumento de preço ou precisarem tomar alguma ação. No entanto, os novos assinantes tiveram uma tabela de preços mais alta.

Entre outras obras da HBO já anunciadas para o Max estão: uma nova série de Harry Potter que recontará os livros do bruxinho com novos atores; A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, uma prequel de Game of Thrones escrita por George R.R. Martin e Ira Parker que se passa 100 anos antes da série; um spin-off de The Big Bang Theory que se passará no mesmo mundo estabelecido pela série original; The Penguin, baseada no vilão do filme The Batman de 2022; True Detective: Night Country, uma quarta temporada da série policial, e The Conjuring, uma série sobre os filmes Invocação do Mal e mais.

