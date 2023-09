Melhor notebook gamer em 2023: veja opções com bom custo-benefício

Buscando um notebook gamer com custo-benefício interessante? Em meio a tantas opções e configurações, diversos modelos de 2023 oferecem performance e atendem às necessidades de diferentes usuários. A Americanas traz dicas e indicações para você fazer uma boa escolha no seu novo notebook gamer.

Saiba o que pesquisar antes de comprar um notebook gamer

Os notebooks com Windows pré-instalado são a maioria dos modelos à venda, mas o consumidor também encontra opções com Linux, que costumam ser mais baratos, e os Macbooks, que entregam alto desempenho e vêm ganhando mais compatibilidade com mais jogos, além do Apple Arcade.

Um bom notebook ou PC Gamer precisa ter um processador de geração recente e com velocidade intermediária a alta, boa quantidade de memória RAM, armazenamento em SSD (que é muito mais veloz que o hard drive convencional), uma tela de alta qualidade, uma placa de vídeo também de geração recente, uma boa construção e ventilação interna para dissipar o calor.

Ao mesmo tempo, notebooks para gamers costumam ser mais pesados por incluírem teclado mecânico e sistema de refrigeração aprimorado, além de virem com fonte maior que a média, uma vez que consomem mais energia e geram muito mais calor.

É importante conferir se o processador e a placa de vídeo vão suportar transmitir para um bom monitor (Full HD, 2K ou 4K), para você montar o seu setup. Nesse caso, o notebook pode trabalhar como computador de mesa ou como segunda tela, mas ainda pode ser desconectado e colocado na mochila para viagens, trabalho e reuniões externas.

Falando de processadores em notebooks, as opções custo-benefício para gamers costumam vir com Intel Core i3, Core i5, AMD Ryzen 3 e Ryzen 5. Alternativas mais caras contam com Intel Core i7 e AMD Ryzen 7.

Existem muitas séries e modelos de processadores e você pode encontrar comparativos e informações aprofundadas nos sites das companhias. A evolução dos chips tem sido notável a cada ano, então, sua preferência deve ser por componentes das gerações mais recentes, que contam com múltiplos núcleos, ideal para trabalhar com vários aplicativos abertos ou tarefas mais exigentes, como jogos de maior exigência gráfica.

Veja a seguir as opções de notebook gamer de 2023 que a Americanas selecionou:

Laptop Windows da Lenovo com tela antirreflexo de 15,6" Full HD, com sistema de resfriamento otimizado. O consumidor encontra opções com processador AMD Ryzen 5 e 7, Intel Core 3 e 5, e equipados com SSD e placa de vídeo GeForce RTX 1650 de 4 GB ou 3060 de 6 GB. Possui Q Control para alternar entre melhor performance, silencioso ou modo balanceado.

Notebook com opção de Windows ou Linux. Os modelos têm tela de 15,6’’ Full HD e taxa de atualização de 144 Hz com tecnologia Acer ComfyView, que reduz o desconforto visual. Tem opções com processador Intel Core i5 ou i7 de gerações de dois ou três anos atrás e também mais recentes, com placa de vídeo GeForce GTX compatível. Costuma ter disponível a expansão de memória RAM e resfriamento CoolBoost e tecnologia de áudio DTS X:Ultra.

Linha Tuf Gaming da Asus é projetada pensando em performance e livestream, com tela de 15,6 polegadas, Full HD e atualização de 144 Hz. Há opções com processador de maior performance Intel Core i7 e AMD Ryzen 7 e placa de vídeo Nvidia RTX 3050, 3060 ou compatível. Esse modelo conta com áudio Dolby Atmos.

O Legion 5i da Lenovo pode ser encontrado com processador Intel Core i7 e placa de vídeo RTX 2060 ou 3060, armazenamento em SSD e 16 GB de memória RAM, configuração ideal para jogos mais exigentes. Ainda conta com o Legion AI Engine, desenvolvido para melhorar o desempenho integrando hardware, software, firmware e drivers, e Legion Coldfront 3.0, para melhorar a eficiência térmica.

Os destaques do G15 são a tela Full HD de 15,6 polegadas e 120 Hz de atualização e a construção Dell, que preza pelos alto-falantes de qualidade e bom sistema de refrigeração. O consumidor encontra grande variedade de configurações, tanto com chip Intel como AMD, e tanto com Linux como Windows.

A linha Predator é de alta performance gamer na Acer, com linhas agressivas, processador de alto desempenho, como Intel Core i7, e placa de vídeo NVidia compatível, como RTX 3070, para proporcionar gráficos com ray tracing sem problemas. Possui tecnologias Max-Q, que prometem usar recursos de inteligência artificial para aumentar a eficiência e distribuir energia de forma otimizada, além de regular a velocidade das ventoinhas para uma experiência mais silenciosa.

O consumidor encontra opções mais antigas mas, atualmente, vale a pena investir em um modelo Macbook Pro mais recente, já equipado com o chip Apple Silicon M2, M2 Pro e M2 MAX, com 13, 14 ou 15 polegadas. Todos contam com tela Retina ou Retina XDR e altíssimo desempenho. Para os games do Apple Arcade, é mais do que suficiente, mas a marca vem tentando ampliar a gama de opções otimizadas, principalmente, com títulos triplo AAA, como Resident Evil Village e Diablo IV.