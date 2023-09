Meta AI: tudo sobre nova inteligência artificial para WhatsApp, Instagram e Messenger

A Meta anunciou ainda o lançamento de recursos de IA para criar figurinhas em todos os aplicativos da companhia. Em breve, os usuários poderão também editar fotos ou até mesmo cocriar imagens com amigos no Instagram usando IA. A seguir, veja mais detalhes sobre as novidades.

Os novos recursos de IA da Meta começam com o lançamento de figurinhas criadas com IA. Usando a tecnologia do Llama 2 e o modelo fundamental para geração de imagens chamado Emu, a ferramenta transforma comandos de texto em adesivos exclusivos que podem ser compartilhados nas conversas. Conforme a Meta, a novidade será lançada para um grupo restrito de usuários de língua inglesa em outubro no WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook Stories.