Meta anuncia Quest 3, 'ChatGPT' para WhatsApp e mais novidades em IA

O Quest 3, headset de realidade mista da Meta , foi revelado nesta terça-feira (27), durante a Meta Connect, conferência anual de desenvolvedores da empresa. Segundo a fabricante, o óculos é o mais poderoso da marca até então, e promete ser um divisor de águas na experiência de realidade mista. O modelo também está mais fino e confortável, com display de maior resolução e a "maior biblioteca de conteúdo imersivo do mundo" — nas palavras da Meta. O wearable chega com preço de US$ 499, a partir de 10 de outubro, mas já é possível adquiri-lo na pré-venda. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Entre os anúncios da conferência estão também uma série de novidades em Inteligência Artificial (IA). A empresa, que tirou o foco do metaverso para investir pesado na tecnologia, revelou a "Meta AI", sua assistente inteligente integrada ao WhatsApp, Instagram e Messenger. O recurso funciona como uma espécie de ChatGPT e em breve chegará a outros produtos da companhia, que revelou também 28 outros assistentes inteligentes. Cada um tem uma persona diferente — desde especialistas em moda e jogos até fitness e filosofia —, para ajudar os usuários em múltiplas situações.

Meta Quest 3 é o headset de realidade mista mais avançado da empresa — Foto: Divulgação/Meta

A Meta anunciou ainda outros recursos de IA para o WhatsApp e Instagram. O evento também foi marcado pela revelação dos novos óculos inteligentes Ray-Ban Meta que chegam com melhorias no áudio e câmeras, além de estarem mais leves e confortáveis. O TechTudo acompanhou a Meta Connect diretamente de Palo Alto, Califórnia (EUA), e traz as principais novidades anunciadas pela big tech. Confira nas próximas linhas.

Meta Quest 3

O Meta Quest 3 se destaca por trazer melhor desempenho e display com maior resolução que a geração anterior — são 10 vezes mais pixels, segundo a empresa. A lente segue o formato "panqueca", que promete diminuir a distância entre a lente e o display que produz as imagens, preservando a qualidade de definição com um campo de visão maior.

Para dar conta desses pixels extras, o Quest 3 traz o processador Snapdragon XR 2 Gen 2, da Qualcomm. O chipset oferece mais do que o dobro do desempenho gráfico da GPU Snapdragon da geração anterior no Quest 2, segundo a Meta. A fabricante afirma que os usuários podem esperar desempenho mais fluido e detalhes mais nítidos nos jogos imersivos.

Meta Quest 3 foi anunciado durante a Meta Connect 2023 — Foto: Divulgação/Meta

O wearable também foi redesenhado para proporcionar mais conforto. Ele agora possui perfil 40% mais fino, e novos controladores Touch Plus, com formato mais simples e ergonômico. A Meta ainda incluiu no modelo a tecnologia háptica “TruTouch”, que antes estava disponível somente no controle Touch Pro, que é mais caro e é vendido separadamente.

Completam o hardware do Quest Pro 3 câmeras duplas coloridas RGB de 4 MP e um sensor de profundidade para uma representação mais precisa do seu espaço de jogo. O headset é compatível com mais de 500 jogos, aplicativos e experiências de realidade virtual, além de títulos de RV e realidade mista (MR) que devem ser lançados “em breve”. Segundo a Meta, a biblioteca de conteúdo imersivo do Quest 3 é a "maior do mundo" e continua a crescer.

O óculos chega ao mercado estadunidense por US$ 499. Ele será vendido a partir de 10 de outubro, mas já é possível adquirir o wearable na pré-venda. Não há previsão de lançamento no Brasil.

Meta AI, o "ChatGPT" da Meta

A Meta anunciou uma série de novidades em Inteligência Artificial (IA). Entre elas está a "Meta AI", uma espécie de ChatGPT integrado ao WhatsApp, Instagram e Messenger. Segundo a Meta, a tecnologia chegará em breve ao Quest 3 e aos óculos inteligentes Ray-Ban Meta. A assistente pode ser acionada a partir do chat de qualquer um dos aplicativos mencionados, ajudando a responder dúvidas e realizando diferentes tarefas com base em comandos de texto. Ela também é capaz de fornecer informações em tempo real e gerar imagens a partir de descrições textuais — como DALL-E 2 e Midjourney.

Junto à Meta AI, a empresa anunciou também o lançamento de 28 outros assistentes. Cada uma das IAs é uma personagem diferente, com personalidades únicas, para ajudar o usuário em múltiplas situações. Se você está com dificuldade de finalizar uma apresentação importante, por exemplo, pode acionar a assistente Lily, que é editora de texto. Já quem está planejando uma viagem e gostaria de dicas para montar o roteiro pode conversar com a Lorena, a IA viajante da Meta. Algumas são interpretadas por celebridades e influenciadores, incluindo Snoop Dogg, Tom Brady e Kendall Jenner.

Stickers de IA no WhatsApp e edição de imagens inteligente no Instagram

Ainda no campo de IA, a Meta anunciou um novo recurso para criar adesivos personalizados para WhatsApp. A novidade usa a tecnologia do modelo de linguagem Llama 2 e o modelo de geração de imagens Emu para transformar comandos de texto em stickers exclusivos em segundos. Assim, será possível emitir prompts como "pizza jogando basquete" e receber um adesivo com a descrição correspondente. O recurso será lançado para usuários selecionados de língua inglesa no próximo mês no WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook Stories.

Outra novidade é a chegada de recursos de edição inteligentes para o Instagram. São dois recursos: "Restyle" e "Backdrop". Com o primeiro, os usuários poderão aplicar diferentes estilos visuais a fotos já existentes a partir de comandos de texto. Dessa forma, ao digitar "aquarela", por exemplo, imagem adquire o aspecto informado.

Também será possível alterar a cena ou plano de fundo da imagem por meio da função "Backdrop", capaz de recortar o objeto principal do registro. Assim, uma foto sua sozinho dentro de casa pode se transformar em uma foto em que você está rodeado por flores em uma colina, ao pôr do sol — basta fornecer instruções textuais à ferramenta.

Novos óculos inteligentes Ray-Ban com Meta AI

O Connect também foi palco para o lançamento dos novos óculos inteligentes da Meta em parceria com a Ray-Ban. Os modelos foram redesenhados, com melhorias nos principais recursos da primeira geração e a adição de novas features. O objetivo do wearable é que você possa ficar conectado e capturar momentos do dia a dia sem precisar parar e pegar o celular, além de poder compartilhar facilmente suas experiências com amigos.

A principal novidade dos óculos é que eles vêm equipados com a Meta AI, o que potencializa a experiência dos usuários com o wearable. Basta falar “Ei, Meta” para pode interagir com a assistente, obter informações e controlar recursos. Vale ressaltar, porém, que os recursos com Meta AI estarão disponíveis apenas nos EUA, em versão beta.

Meta e Ray Ban fizeram parceria para lançar óculos inteligente — Foto: Divulgação/Meta

No próximo ano, a empresa liberará uma atualização gratuita de software para tornar o óculos capaz de reconhecer objetos e contextos. Assim, quando os usuários avistarem um ponto turístico, por exemplo, poderão pedir à Meta AI informações sobre a sua história. Da mesma forma, diante de uma torneira pingando, o óculos poderá informar como consertá-la.

Outra novidade interessante é que será possível fazer transmissões ao vivo para o Facebook ou Instagram direto do óculos inteligente. Os usuários poderão ver os comentários pelas lentes ou tocar e segurar na lateral dos óculos para ouvi-los em voz alta e interagir com os espectadores.

Quanto ao hardware, a nova geração os óculos inteligentes Ray-Ban Meta se destacam pelas melhorias no áudio e câmeras. Os modelos vêm com alto-falantes 50% mais potentes e áudio direcional aprimorado, que reduz o vazamento de áudio em chamadas, músicas e podcasts, mesmo em ambientes barulhentos ou com muito vento. Há ainda um conjunto de cinco microfones, que suportam gravação de áudio imersiva.

A câmera, por sua vez, traz lente ultrawide de 12 MP, que permite a captura de fotos e vídeos — em 1080p e por até 60 segundos. O usuário ainda pode compartilhar imagens diretamente do óculos a partir do comando de voz “enviar uma foto”. Todo o hardware é comandado pelo potente Snapdragon AR1 Gen1, que permite processamento de fotos e vídeos de maior qualidade e desempenho ainda mais rápido.

Os óculos vêm com um estojo de carregamento redesenhado, que suporta até oito cargas adicionais, para um total de 36 horas de uso. Os modelos vêm no tradicional estilo Wayfarer e também em um novo design Headliner, para os que curtem um visual mais retrô. Ambos estão disponíveis nas cores Preto Mate e Preto Brilhante. Eles chegam aos Estados Unidos por US$ 299 em 17 de outubro.