Microsoft planeja lançar mochila com IA; entenda como vai funcionar

De acordo com a Microsoft, a nova mochila smart terá câmeras, microfones e alto-falantes acoplados ao seu material, além de um processador, espaço de armazenamento e conexão com a internet. A companhia também afirmou que o equipamento poderá ser capaz de identificar objetos no ambiente e acessar conteúdos salvos na nuvem, além de realizar tarefas como adicionar lembretes no calendário ou verificar preços de itens ao seu redor.