Mihaly Csikszentmihalyi: Google Doodle de hoje homenageia psicólogo croata

O Doodle está disponível em países específicos, como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. A seguir, conheça a trajetória de Mihaly Csikszentmihalyi e leia mais detalhes sobre a ilustração do dia no Google.

Quem foi Mihály Csíkszentmihályi?

Mihály Csíkszentmihályi foi um psicólogo dedicado aos estudos da felicidade humana, sendo responsável por criar o conceito de "flow", um estado mental de alta concentração em uma atividade ou momento presente capaz de despertar o prazer e a realização pessoal. Ele nasceu em 29 de setembro de 1934 em Fiume, antiga cidade-estado da Itália e atual cidade de Rijeka, da Croácia.

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45), Csíkszentmihályi, ainda bastante jovem, teve de deixar os estudos para ajudar com o sustento da família. Apesar das dificuldades, o período serviu como motivação para que ele buscasse aprender mais sobre a felicidade humana — e, assim, Csíkszentmihályi passou a pesquisar sobre artes, filosofia e religião. No entanto, foi apenas quando assistiu a uma palestra do psiquiatra Carl Jung sobre os danos da guerra à saúde mental dos europeus que o croata decidiu estudar psicologia.

Aos 22 anos, Mihály Csíkszentmihályi se mudou para os Estados Unidos para estudar na Universidade de Chicago, onde começou a desenvolver o conceito de "flow". Ele notou que alguns pintores eram capazes de ficar tão absortos em seus trabalhos que deixavam de lado algumas funções vitais, como a hidratação e a alimentação. Esses artistas descreviam a experiência a partir de uma metáfora com a água corrente, dizendo sentir um profundo "estado de fluxo". O conceito então se tornou base para o trabalho do psicólogo.

Csíkszentmihályi tornou-se PhD em Psicologia do Desenvolvimento Positivo em 1965 e, em 1990, escreveu o livro "Flow: A psicologia do alto desempenho e da felicidade", que foi traduzido para mais de 20 idiomas e serviu de inspiração para diversos profissionais como técnicos esportivos, líderes executivos e psicólogos. Ele também foi professor universitário na Claremont Graduate University, na Califórnia, onde fundou e dirigiu o Centro de Pesquisa de Qualidade de Vida, e foi membro da Academia Americana de Artes e Ciências, além de ter recebido diversos prêmios.

O que é Doodle?

Doodle é uma versão comemorativa da Ilustração do Google, que aparece na página inicial do buscador. O Doodle de hoje comemora o 89º aniversário de Mihaly Csikszentmihalyi, o de quarta-feira (27), comemorou o 25º aniversário do Google. Além de informar os usuários, alguns Doodles também contam com joguinhos, que costumam fazer sucesso entre os internautas.

Com informações de Google

