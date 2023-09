Mortal Kombat 1: veja lançamento, gameplay e personagens confirmados

Um dos principais destaques do jogo está no sistema de gameplay, pois agora é possível chamar um lutador aliado para ajudar nos combates. Os companheiros (Kameos) são selecionados a partir de um elenco à parte e vêm diretamente de games antigos da franquia, inclusive trajando seus visuais nostálgicos. Veja, a seguir, tudo sobre Mortal Kombat 1, como estreia e requisitos para jogar.

Mortal Kombat 1 é considerado um reinício para a série, embora seus acontecimentos sejam uma sequência de Mortal Kombat 11 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Data de lançamento e preço de Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 marca a estreia definitiva da série na nova geração de consoles. A NetherRealm Studios é a responsável pelas versões de PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S, enquanto QLOC está por trás da versão de PC, que chega via Steam e Epic Games Store. Já a versão de Nintendo Switch está sob os cuidados da Shiver Entertainment em colaboração com a Saber Interactive, que trabalhou no port de The Witcher 3: Wild Hunt para o console híbrido.

O lançamento oficial do jogo está agendado para 19 de setembro com preços a partir de R$ 279,90. No entanto, aqueles que reservarem a Premium Edition de Mortal Kombat 1 conseguem acesso cinco dias mais cedo, a partir de 14 de setembro.

Mortal Kombat 1: vários personagens há tempos esquecidos marcam presença no elenco do novo jogo — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Gameplay de Mortal Kombat 1

Em Mortal Kombat 1, a NetherRealm Studios busca refinar as mecânicas de combate já conhecidas dos lançamentos anteriores, ao mesmo passo que introduz novidades. A principal delas é o sistema de Kameos, que permite ao jogador escolher um segundo lutador para ajudar em combate ao pressionar um botão. A ideia é que os usuários tenham liberdade para criar combinações inusitadas para combos e outras jogadas ensaiadas, já que cada Kameo tem um arsenal único de técnicas ofensivas ou defensivas.

É interessante notar que os Kameos são selecionados a partir de um elenco à parte, incluindo versões clássicas de personagens já conhecidos do elenco. É de se esperar que sua presença tenha alguma relação com a história do jogo, embora ainda não esteja claro. Os Kameos não são necessariamente lutadores controláveis e a desenvolvedora tem a intenção de lançar mais deles via DLC no futuro.

O sistema de Kameos de Mortal Kombat 1 permite chamar um aliado para ajudar pontualmente em combate — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Com relação aos modos de jogo, Mortal Kombat 1 deve chamar a atenção com sua história cinematográfica, que é o grande chamariz da franquia desde seu retorno em 2011. Após os acontecimentos do título anterior, Liu Kang, que agora é uma divindade, iniciou um novo universo. Por isso, muitos dos personagens favoritos dos fãs agora têm uma história de origem completamente diferente — o que também deu liberdade para que a desenvolvedora resgatasse outras figuras há tempos esquecidas na franquia.

Outro destaque é o modo Invasões, que traz mecânicas de RPG e de exploração em um formato de tabuleiro, que promete ser atualizado em temporadas. O TechTudo teve a oportunidade de testar a novidade, que permite a criação de builds para personagens e o resgate de recompensas exclusivas.

Uma das ideias do modo é atrair novos jogadores, com missões que ensinam o básico dos jogos de luta. Ainda assim, os players mais experientes podem encontrar bastante profundidade nas opções de personalização, incluindo talismãs que podem mudar o elemento dos ataques dos lutadores.

Mortal Kombat 1 inaugura uma nova era na franquia de luta da NetherRealm Studios — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Por fim, os jogadores também poderão colocar as habilidades à prova nos tradicionais modos online. O jogo faz uso de um netcode de rollback, tecnologia que garante partidas mais responsivas contra um leque maior de usuários. A desenvolvedora ainda não confirmou se o jogo terá suporte a crossplay, no entanto.

Personagens confirmados

Por se passar em um novo universo, Mortal Kombat 1 toma liberdade para resgatar lutadores que não dão as caras há muito tempo nos games. 23 personagens estão confirmados no elenco base até o momento, sendo que outros chegam via Kombat Pack após o lançamento do jogo. Veja, a seguir, a lista completa:

Mortal Kombat 1 segue tradição da franquia com lutadores convidados via DLC, incluindo Capitão Pátria — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Lutadores selecionáveis:

Liu Kang;

Raiden;

Scorpion;

Sub-Zero;

Johnny Cage;

Kung Lao;

Kitana;

Nitara;

Mileena;

Kenshi;

Smoke;

Rain;

Li Mei;

Tanya;

Baraka;

Geras;

Reptile;

Ashrah;

Havik;

Sindel;

General Shao;

Reiko;

Shang Tsung (pré-venda).

Kameos:

Goro;

Jax Briggs;

Kano;

Kung Lao;

Scorpion;

Sonya Blade;

Stryker;

Sub-Zero;

Cyrax;

Sektor;

Frost;

Darrius;

Sareena;

Motaro;

Shujinko.

Kombat Pack:

Ermac;

Homelander (Capitão Pátria, de The Boys);

Omni-Man (de Invencível, da Image Comics);

Peacemaker (Pacificador, da DC);

Quan Chi;

Takeda.

Requisitos de Mortal Kombat 1

Requisitos de Mortal Kombat 1 Requisitos mínimos Requisitos recomendados SO Windows 10 64-bit Windoes 10/11 64-bit Processador Intel Core i5-6600, AMD Ryzen 3 3100 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600X Memória 8 GB RAM 8 GB RAM Placa de vídeo GeForce GTX 980, AMD Radeon RX 470 ou Intel Arc A750 GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770 DirectX Versão 12 Versão 12 Armazenamento 100 GB 100 GB

Com informações de Mortal Kombat e Steam

