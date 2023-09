Motorola Edge 40 Neo é lançado no Brasil; confira preço e ficha técnica

O Motorola Edge 40 Neo foi lançado oficialmente no Brasil nesta quinta-feira (28). O sucessor do Edge 30 Neo, da linha premium da marca, chegou ao mercado brasileiro pelo preço de lançamento de R$ 2.799, mas já é visto por R$ 2.519,10 no site da fabricante. O smartphone firma a parceria da marca com a Pantone e está disponível nas cores Black Beauty (preto), Caneel Bay (azul escuro) e Soothing Sea (verde claro).

O aparelho traz como destaque o seu jogo duplo de câmeras com a principal de 50 MP e uma lente híbrida de 13 MP, além da frontal com 32 MP. Além disso, o smartphone é equipado com chip MediaTek e chega ao mercado com Android 13 e 5G. Confira estas e outras especificações do Edge 40 nas linhas a seguir.

Novo motorola edge 40 neo vem com acabamento em couro vegano e cores com parceria com a Pantene

Ficha Técnica do Motorola Edge 40 Neo

Painel da tela: pOLED

Tamanho da tela: 6,55 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1.080 x 2.400 pixels)

Câmera traseira: 50 MP + 13 MP

Câmera frontal: 32 MP

Processador: MediaTek Dimensity 7030

Memória RAM: 8 GB + 2 GB RAM Boost

Armazenamento: 256 GB

Sistema operacional: Android 13

Dimensões: 159,63 x 71,99 x 7,79 mm

Peso: 170 gramas

Cores: Black Beauty (preto), Caneel Bay (azul escuro) e Soothing Sea (verde claro)

Lançamento no Brasil: Setembro de 2023

Preço de lançamento: R$ 2.799

O Edge 40 possui uma tela com tecnologia pOLED com resolução Full HD+ de 2.400 x 1.080 pixels distribuídos em 6,55 polegadas de tamanho. Além disso, o display ainda conta com uma taxa de atualização de 144 Hz, valor superior à média do mercado, mas comum em celulares topo de linha da Motorola. O aparelho possui certificação IP68 e garante proteção contra água, sujeira, poeira e areia e pode ser submergido em água doce por até 1,5 m durante 30 minutos. Disponível em três cores diferentes, o Edge 40 é leve e compacto com dimensões de 159,63 x 71,99 x 7,79 mm e peso de 170 g.

O aparelho chega com processador octa-core MediaTek Dimensity 7030, que promete boa performance até para tarefas mais avançadas. Para trabalhar com o chip, a Motorola disponibilizou 8 GB de RAM com possibilidade de expansão em mais 2 GB por meio do recurso RAM Boost. Lançado globalmente em duas versões, o Edge 40 chegou ao Brasil com opção única de armazenamento de 256 GB, sem possibilidade de expansão de via microSD.

As câmeras são também um grande destaque do smartphone. Com um conjunto duplo, ele conta com a principal de 50 MP e outra lente híbrida de 13 MP que assume as funções de ultrawide, macro e profundidade. Assim, a lente secundária é capaz de tirar fotos com ângulo ampliado, fotos aproximadas e imagens em modo retrato, respectivamente. Todas as lentes filmam em até 4K a 30 fps. Confira, em detalhes, como se distribuem as câmeras:

Câmera principal: 50 MP com abertura de f/1.8

Câmera híbrida (ultrawide, macro e profundidade): 13 MP com abertura de f/2.2

Câmera frontal: 32 MP com abertura de f/2.45

Gravações: em até 4K a 30 fps

Com uma bateria potente de 5.000 mAh, o celular deve garantir usabilidade até o final do dia, e na hora de recarregar é possível usar o carregador Turbo Power com 68 W. A fabricante promete reposição de energia de 50% em apenas 15 minutos. Quanto à conectividade, o Edge 40 Neo vem com acesso à rede 5G — que atualmente já soma mais de 10 milhões de usuários no Brasil —, além de NFC para pagamentos por aproximação. Por fim, o telefone da Motorola já sai de fábrica equipado com Android 13, sistema mais recente do Google.

Com informações de Motorola

