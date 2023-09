NBA 2K24 tem segunda pior avaliação do Steam em seu lançamento

A maior parte das reclamações de usuários é que a versão do jogo para PC é baseado nas edições para consoles da geração passada, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, ao invés das versões de nova geração no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Com isso, o game ficou com gráficos limitados e sem vários modos das versões mais modernas.

NBA 2K24 tem segunda pior avaliação de todos os tempos no Steam, atrás apenas de Overwatch 2 — Foto: Reprodução/Steam

Desde seu lançamento, NBA 2K24 já recebeu mais de 2.800 avaliações no Steam, das quais 89% são negativas, garantindo ao game uma média de críticas "Extremamente negativas" na loja digital. Segundo o site não-oficial Steam250, que registra dados sobre os 250 melhores e 100 piores jogos de todos os tempos na loja da Valve, o game de basquete está na segunda posição entre os piores.

O único jogo em uma situação pior é Overwatch 2, lançado no Steam em 10 de agosto e bombardeado por análises negativas de usuários insatisfeitos com a conversão para um modelo de jogo gratuito, além de jogadores chineses que protestavam pelo fechamento de servidores em seu país.

NBA 2K24 tem menos modos no PC do que nas versões para PS5, Xbox Series X/S — Foto: Reprodução/Steam

Segundo algumas das críticas de usuários no Steam sobre NBA 2K24, os visuais e animações do game são de menor qualidade por serem baseados nas versões do PS4 e Xbox One, aquém do que a maioria dos computadores é capaz atualmente. Eles também reclamaram que alguns modos, como MyNBA e The W, estão ausentes, o mundo aberto do modo MyCareer ser menor e que certas modalidades estão sem crossplay para jogar com outras plataformas.

A quantidade de avaliações de NBA 2K24 ainda é relativamente pequena, menos de três mil, então sua posição na lista ainda pode mudar se muitos usuários publicarem mais análises positivas. Enquanto isso, Overwatch 2 tem mais de 180 mil avaliações e o terceiro colocado entre os piores jogos, War of the Three Kingdoms, tem 34 mil, então suas posições estão mais firmes.

