NBA 2K24: veja gameplay, requisitos e modos do game de basquete

NBA 2K24 foi lançado no dia 8 de setembro para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC. O game é sequência da franquia de simulação de basquete da Visual Concepts e 2K Games , trazendo novidades relacionadas à gameplay e modos de jogo para acrescentar ainda mais na experiência de jogar com os astros da liga norte-americana. Também vale destacar todo foco dado ao ídolo Kobe Bryant, presente desde a capa até os mínimos detalhes dentro do jogo.

Apesar de receber algumas críticas, principalmente entre os usuários do Steam, NBA 2K24 tem adições interessantes que farão você se sentir dentro de uma quadra de basquete. A seguir, veja detalhes sobre a gameplay, modos de jogo e seus requisitos mínimos para a versão de PC.

Gameplay de NBA 2K24

NBA 2K24 conta com a adição do ProPLAY, tecnologia que permitiu que a Visual Concepts utilizasse imagens de jogos reais da NBA e transferisse os movimentos dos jogadores diretamente para seu jogo. Isso significa que há uma experiência muito mais autêntica na gameplay, já que você verá o estilo dos astros da liga norte-americana sendo reproduzidos com muita fidelidade e fluidez, seja em arremessos, dribles, enterradas, comemorações, entre outro.

NBA 2K24 também mostrou preocupação com novos usuários e tornou a realização de jogadas mais intuitiva e simples. Sua gameplay atende bem todos os níveis players, com animações e sinalizações na quadra que mostram o momento certo e como executar qualquer movimento ofensivo. Em relação à defesa, a Visual Concepts resolveu alguns problemas de NBA 2K23 e fez esse quesito recompensar mais a habilidade do jogador, principalmente aqueles capazes de executar boas leituras e antecipar as jogadas dos adversários.

É importante destacar, no entanto, que todo o potencial do ProPLAY só será visto por completo pelos jogadores da atual geração de consoles – PS5 e Xbox Series X/S. A princípio, a versão do Steam irá utilizar como base as versões de PS4 e Xbox One, o que causou revolta aos fãs.

Modos de jogo em NBA 2K24

A principal novidade em NBA 2K24 está na chegada do "Momentos Mamba". O objetivo é oferecer a possibilidade para os usuários revisitarem os grandes momentos da carreira de Kobe Bryant, grande ídolo do esporte que faleceu em um acidente de helicóptero em 2020. O modo de jogo aborda desde os primeiros passos do astro em sua carreira até o ponto em que se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Além disso, você ainda pode criar seu time dos sonhos no modo MyTEAM para jogar offline ou online; ser um jogador de sucesso no modo história do jogo, o MyCAREER; assumir o posto de diretor de uma equipe com o MyNBA; e realizar partidas rápidas com times prontos no Play Now. Semelhante aos gráficos e ao ProPlay, alguns modos também aparecem com conteúdos limitados para os consoles da geração anterior e no Steam.

Requisitos de NBA 2K24

NBA 2K24 – Requisitos Mínimos Recomendados Sistema Operacional Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit Windows 10 64-bit ou Windows 11 64-bit Processador Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz/ AMD FX-6200 @ 3.80 GHz ou superior Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz/ AMD FX-8370 @ 3.4 GHz ou superior Memória 6 GB de RAM 8 GB de RAM Placa de Vídeo NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB/ ATI® Radeon™ HD 7770 1 GB ou superior NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB/ ATI® Radeon™ R9 270 2GB ou superior DirectX Versão 11 Versão 11 Placa de Som Directx 9.0x Directx 9.0c Armazenamento 150 GB 150 GB

